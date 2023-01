Une technique furtive issue de Metal Gear Solid dupe une intelligence artificielle militaire

Mercredi dernier, un journaliste a partagé un extrait du livre «Four Battlegrounds: Power in the Age of Artificial Intelligence» de Paul Scharre, et ceux qui ont joué à la série «Metal Gear Solid» risquent de se sentir interpelés.

• À lire aussi: Ce Pokémon Yellow «neuf» détruit par les douaniers américains fait mal à regarder

• À lire aussi: Des poissons qui jouent à Pokémon Violet réussissent à dépenser dans le Nintendo eShop de leur «maître»

Dans l’extrait partagé par Shashank Joshi de The Economist, l’auteur du livre explique en détail comment plusieurs Marines américains ont réussi à tromper un système de ciblage doté d’une intelligence artificielle.

These aren’t the marines you’re looking for. pic.twitter.com/qMwzJblQwp — Shashank Joshi (@shashj) January 18, 2023

Huit Marines avaient la tâche de duper l’IA en utilisant différentes méthodes de camouflage non traditionnelles. Parmi ces vaillants soldats, deux Marines se sont cachés sous une boîte de carton.

Ça vous dit quelque chose? Oui, oui! Ils ont utilisé la méthode infaillible que Snake a utilisée dans plusieurs des titres de la franchise Metal Gear.

Konami

«Vous pouviez les entendre rire tout le temps. Comme Bugs Bunny dans un dessin animé de Looney Tunes, se faufilant vers Elmer Fudd dans une boîte en carton», peut-on lire dans l’extrait. Grâce à cette technique, l'IA n'a jamais détecté les deux Marines cachés. Avoir été avec ces soldats, on aurait ricané tout autant pendant cet exercice.

Une autre preuve que les jeux vidéo peuvent servir dans la vie de tous les jours. Chapeau à ses courageux Marines!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s