GoldenEye 007, Hi-Fi Rush, JoJo’s Bizarre Adventure: neuf jeux s’ajoutent à Xbox Game Pass

Une nouvelle sélection de jeux arrive sur le service Xbox Game Pass.

• À lire aussi: Monster Hunter Rise, Persona 3 Portable et Persona 4 Golden s’ajoutent à Xbox Game Pass

• À lire aussi: 10 jeux à essayer sur Xbox Game Pass

Lors du direct de Xbox/Bethesda du 25 janvier, Tango Gameworks a présenté son tout nouveau jeu Hi-Fi Rush et a annoncé par le fait même sa sortie sur Xbox Series X/S et PC le jour même de la présentation. Le jeu est accessible aux membres de Xbox Game Pass et les commentaires des joueurs sont déjà très positifs à son égard.

Voici donc les nouveaux titres qui arriveront sur le service de jeux sur demande dans la seconde moitié du mois de janvier:

25 janvier

Hi-Fi Rush (Cloud, Xbox Series X/S et PC)

27 janvier

GoldenEye 007 (Cloud et Console)

30 janvier

Roboquest (Démo) (Console)

31 janvier

Age of Empires II: Definitive Edition (Cloud et Console)

Inkulinati (Démo) (Cloud, Console et PC)

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R (Cloud, Console et PC)

2 février

Darkest Dungeon (Cloud, Console et PC)

Grid Legends (Cloud) - EA Play

7 février

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Console et PC)

Voici les jeux qui quitteront la librairie Xbox Game Pass le 31 janvier:

Donut County (Cloud, Console et PC)

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Console et PC)

Telling Lies (Cloud, Console et PC)

Worms WMD (Cloud, Console et PC)

Xbox Game Pass Ultimate Donne accès à une vaste sélection de jeux dans la librairie Xbox pour PC et consoles Xbox *Les prix peuvent changer sans préavis. 16,99 $ Amazon Canada

16,99 $ Best Buy Canada

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s