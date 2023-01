Pedro Pascal va animer Saturday Night Live en février

Le papa de Grogu et protagoniste de la série The Last of Us est vraisemblablement dans une lancée pour la conquête de l’univers geek. Pedro Pascal, qu'on voit partout ces temps-ci, sera l'animateur de Saturday Night Live en février.

C'est avec Coldplay comme invité musical que Pedro Pascal, alias Joel Miller et Din Djarin, fera ses débuts à l'animation de SNL le 4 février 2023.

L'acteur chilien n'a jamais animé une soirée de Saturday Night Live, mais l'émission légendaire a fait plusieurs références à The Mandalorian et Grogu, alias bébé Yoda, dans des sketchs auparavant. On peut donc s'attendre à voir l'acteur enfiler son armure de Beskar, mais il pourrait aussi rappeler sa mort épique dans Game of Thrones dans le rôle d'Oberyn Martell. Évidemment, on s’attend à un sketch de la série HBO The Last of Us, qui bat des records sur HBO. Les possibilités sont infinies!

Quant à Coldplay, il s'agit de la septième prestation du groupe britannique à l'émission de NBC.

L'acteur Michael B. Jordan animera l'épisode du 28 janvier, accompagné de Lil Baby comme invité musical.

The Last of Us se poursuit sur HBO les dimanches soirs tandis que la saison 3 de The Mandalorian commence sur Disney+ le 1er mars.

