The Last of Us Part 3: selon Neil Druckmann, c’est à son équipe de décider si elle veut continuer

En entrevue avec Buzzfeed, le créateur de The Last of Us Neil Druckmann a partagé plus de détails sur une suite possible du jeu d’horreur de Naughty Dog.

Il n’est pas étonnant que les fans s’interrogent si The Last of Us Part 3 existera un jour, avec le succès monstre que la série HBO connaît actuellement.

Interrogé sur l’avenir de la franchise, Druckmann a été encourageant. «Nous avons été assez ouverts sur le fait que le prochain jeu The Last of Us sera une expérience multijoueur, où vous pourrez entrer dans le monde de The Last of Us avec votre ami et vivre l'expérience de la tension et de la brutalité de ce monde», explique-t-il. Il fait aussi mention d'une nouvelle histoire et la possibilité d’une nouvelle distribution de personnages pour la suite, vivant dans une autre ville que les joueurs n’auraient pas encore vue dans cet univers.

«Au-delà de cela, je sais qu'il y a un tas de gens qui demandent The Last of Us Part 3 et si ça arrivera ou pas.» Druckmann a ensuite été bien clair qu’ils ne ressentent aucune pression de la part de leur éditeur, Sony, pour sortir une suite. «Ils nous ont soutenus à chaque étape du chemin pour suivre nos passions – ce qui signifie que juste parce que quelque chose réussit, les gens pensent que nous avons toute cette pression pour faire une suite. Ce n'est pas le cas.»

Le choix revient donc à l’équipe, confirme-t-il dans l’entretien avec Buzzfeed. «[...]c'est à nous de décider si nous voulons continuer ou non.» Il explique que le processus sera la même que pour The Last of Us Part 2. «[...] si nous pouvons proposer une histoire convaincante qui a ce message universel et une déclaration sur l'amour – tout comme le premier et le deuxième jeu l'ont fait – alors nous raconterons cette histoire. Si nous ne pouvons pas trouver quelque chose, nous avons une fin très forte avec Part 2 et ce sera la fin.»

Bien que la rumeur que la suite est déjà en production circulait déjà en décembre dernier, Druckmann et Naughty Dog n'ont pas confirmé la véracité de cette dernière. Toutefois, il ne serait pas surprenant que The Last of Us ait une suite.

Avec la sortie de la série HBO, la popularité des jeux a littéralement explosé. Selon GamesIndustry.biz, The Last of Us Part 1 sur PS5 a réintégré le classement des ventes au Royaume-Uni à la 20e place après une augmentation de 238% des ventes pour la semaine du 21 janvier 2023. La version PS4 a, quant à elle, eu une augmentation de 322% de ses ventes.

Et Uncharted?

Au travers de l’entrevue, le sujet a bifurqué sur Uncharted. Après le succès incroyable de Uncharted 4, on se demande s’il y aura une suite ou si l’histoire est officiellement close. Neil Druckmann a finalement répondu à la question. «Uncharted a été un succès fou - Uncharted 4 était l'un de nos jeux les plus vendus - et nous sommes en mesure de mettre notre dernier coup de pinceau sur cette histoire et de dire que nous avons terminé.»

