Kenny Omega et Rahul Kohli feront une apparition dans Like a Dragon: Ishin! [VIDÉOS]

Jeudi dernier, Ryu ga Gotoku Studio et SEGA ont dévoilé deux caméos dans le remake du spin-off de Yakuza, Like a Dragon: Ishin!, et ils ne pouvaient pas mieux choisir que ces deux personnes.

Le développeur a annoncé que l'aventure à l'ère Edo du ronin Sakamoto Ryoma sera accompagnée d’une série de «Trooper Cards», qui permettront à ce dernier d'apprendre de nouvelles techniques à utiliser au combat.

Les deux premières cartes représentent le lutteur professionnel et éternel geek de jeux vidéo Kenny Omega (All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling), et le charismatique acteur et grand nerd Rahul Kohli (Midnight Mass, iZombie).

Kenny Omega

«Pour moi, je voulais que plus de gens découvrent ce jeu, je voulais que plus de gens découvrent cette franchise, et n’importe quelle chose en extra [Ryu ga Gotoku Studio] avait besoin de moi, je serais leur homme», explique Omega en entrevue. «Est-ce que c’est un rêve qui devient réalité? Je veux dire, c’est une série que j’adore depuis si longtemps.»

La technique que la carte de Kenny Omega offrira au joueur se nomme Essence of One-Winged Angel, qui porte le même nom que son finisher de lutte et est aussi un hommage à Sephiroth de Final Fantasy VII. L’attaque d'Omega offrira à Sakamoto la possibilité d'abattre une foule avec un puissant coup d'épée. «Je suis tellement excité par ma Trooper Card, et je pense que les joueurs vont adorer l'illustration et l'animation d'attaque – et les dégâts que je peux infliger aux ennemis», a déclaré le lutteur.

Rahul Kohli

«Il y a un an, la série Yakuza m’a été recommandée et ça a immédiatement développé une obsession», explique Rahul Kohli dans la vidéo de présentation. «J’étais un gamer avant de devenir un fan de film, alors en tant qu’acteur, quand j’ai fait mon premier jeu vidéo, c’était vraiment gros pour moi. Je croyais que j’avais atteint le plafond et rien d’autre ne pouvait être plus cool que ça. Puis j’ai eu un courriel de SEGA et RGG voulaient utiliser mon portrait et devenir une carte dans [Like a Dragon: Ishin!].»

La technique de Rahul Kohli se nomme Essence of Firestorm et lance une méga boule de feu à l'ennemi, un peu comme le Kaméhaméha de Dragon Ball. Ça risque de faire bien du dégât!

Les deux cartes seront disponibles en DLC gratuit le jour du lancement. De plus, il reste encore quatre cartes «invité spécial» à révéler.

Like a Dragon: Ishin! arrivera sur PlayStation, PC et Xbox le 21 février prochain.

