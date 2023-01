Ça y est, c’est officiel: The Last of Us reviendra pour une deuxième saison à HBO.

C’est dans le compte Twitter de la série qu'on a annoncé l’excellente nouvelle, qui arrive après seulement deux épisodes de la première saison. Mais il n’y a pas de grande surprise ici: les deux épisodes déjà diffusés connaissent un succès monstre.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

C’est tout ce que l’on sait pour le moment. Neil Druckmann et Craig Mazin, créateurs de l’adaptation HBO, n’ont pas confirmé que la saison 2 de The Last of Us allait nécessairement couvrir les événements du deuxième jeu de la série gaming.

Si la saison 2 aborde les événements du jeu The Last of Us part II, sorti en 2020, il faudra trouver l’actrice parfaite pour incarner le rôle d’Abby Anderson, une adversaire de taille. Ma suggestion personnelle: Florence Pugh!

The Last of Us se poursuit à HBO les dimanches soirs et met en vedette Bella Ramsey et Pedro Pascal. Lisez notre critique ici!