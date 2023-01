«Avatar 2» devient le quatrième film le plus rentable du monde

Avatar: la voie de l’eau a continué de dominer le box-office nord-américain avec plus de 15 millions de dollars de recettes ce week-end, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations, devenant le quatrième film le plus rentable de tous les temps.

Le long-métrage de James Cameron «est numéro 1 depuis sept semaines [...], un exploit n’ayant pas été égalé» depuis que le réalisateur a sorti le premier Avatar en 2009, a précisé le cabinet sur Twitter.

Des recettes solides dans le reste du monde – y compris 237 millions en ventes en Chine – ont aidé à propulser Avatar: la voie de l’eau à la quatrième place mondiale des films les plus rentables, avec 2,117 milliards (non ajustés pour l’inflation).

Cela signifie que James Cameron a maintenant son nom sur trois de ces quatre films les plus lucratifs: Avatar, Titanic et Avatar: la voie de l’eau. Avengers: Endgame, des studios Disney et Marvel, vient s’insérer en deuxième place du podium.

La suite très attendue de la superproduction de science-fiction de 2009 se déroule plus d’une décennie après les événements du premier film et dans un espace aquatique.

En deuxième place ce week-end, on retrouve Le Chat Potté 2: la dernière quête, avec 10,6 millions de dollars. Dans ce film pour enfants tiré de l’univers de la saga Shrek, le félin se lance dans une aventure épique pour restaurer ses neuf vies.

Troisième, Le pire voisin du monde, avec Tom Hanks (6,8 millions de dollars).

Le thriller M3GAN, l’histoire d’une effrayante poupée-robot, est à la quatrième place après avoir engrangé 6,4 millions de dollars.

Le nouveau venu Pathaan, un film d’action indien, se hisse à la cinquième place, avec 5,9 millions de dollars.

Voici le reste du Top 10:

6. Missing: Disparition inquiétante (5,7 millions)

7. Mayday (3,8 millions)

8. Infinity Pool (2,7 millions)

9. Left Behind: Rise of the Antichrist (2,3 millions)

10. The Wandering Earth 2 (1,4 million)