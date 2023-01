Voici ce que TikTok sait sur vous... et comment le museler

Développée en 2016 par l'entreprise chinoise ByteDance pour le marché chinois et dont le nom original est Douyin, l’application mobile de partage de vidéos et de réseautage social est devenue TikTok l’année suivante, dans les marchés hors de Chine.

Très prisée des jeunes et des moins jeunes partout sur la planète, ByteDance multiplie les acquisitions (Musical.ly, News Republic) pour atteindre en mai 2020 une valeur boursière de plus de 100G$US, selon Bloomberg.

Puisqu’il est question de gros sous, TikTok bouffe et triture vos données personnelles à des fins publicitaires pour générer – vous l’aurez deviné – des milliards de profits grâce à son bassin de plus d’un milliard d’abonnés. Voici comment l’entreprise s’y prend pour vous connaître beaucoup mieux que vous ne pouvez l’imaginer.

Ces fameux algorithmes

On doit aux algorithmes qui gèrent le système de recommandation la fulgurante ascension de TikTok, ces fameux programmes interactifs qui visent à prédire ce que vous, les utilisateurs, aimez et à vous fournir un contenu plus personnalisé.

Là où TikTok réussit mieux que les autres plateformes (Facebook, Twitter, etc.), c’est qu’elle capture même nos schémas comportementaux passifs et subtils pour apprendre à ses algorithmes à nous connaître en temps réel, à mesure que les abonnés consomment des vidéos.

...à vous rendre passifs

Ces modèles informatiques calculent le nombre de fois où nous laissons une vidéo tourner en boucle, la vitesse à laquelle nous faisons défiler certains contenus et si nous sommes attirés par une catégorie particulière d'effets et de sons. Ce système de recommandation hyper-réactif permet aux utilisateurs de TikTok de rester complètement passifs s'ils le souhaitent, tout en arrivant à un flux de contenu personnalisé et engageant, beaucoup plus rapidement que dans les autres plateformes.

Comment fait TikTok pour vous connaître

Abonné ou non, TikTok collecte des informations via les témoins (cookies) et autres traceurs. Avec un compte, la plateforme recueille les données de vos activités et vos préférences en fonction des vidéos que vous regardez.

TikTok connaît le type d’appareil utilisé, votre adresse IP, votre historique de recherche, le contenu de vos messages, ce que vous regardez et pendant combien de temps. De plus, vos identifiants d’appareil servent à suivre vos interactions avec les annonceurs.

Le réseau est aussi capable de déduire des informations telles que votre tranche d'âge, votre sexe et vos centres d'intérêt à partir des informations dont il dispose sur vous. Aux États-Unis, TikTok peut également collecter des informations biométriques, notamment les empreintes faciales et vocales.

Toutes ces données valent cher. Si bien que si quelqu’un regarde une vidéo jusqu'à la fin et lui donne un like, TikTok peut diffuser des publicités personnalisées en fonction de cela. Capturer pareil sentiment avec ce niveau de précision est plus difficile avec d'autres plateformes.

À l’inscription, TikTok obtient votre courriel, votre numéro de téléphone, votre date de naissance et le contenu que vous créez, et toutes les métadonnées qui y sont associées. Si vous vous connectez avec Facebook, les informations peuvent également être partagées avec le réseau social.

La politique de confidentialité de TikTok va jusqu’à inclure le texte, les images et les vidéos de votre presse-papier si vous copiez et collez du contenu vers ou depuis l’application ou si vous le partagez avec une plateforme tierce.

Si cette politique est claire, elle reste en revanche floue quant au partage de données avec les contrôleurs conjoints que sont le Royaume-Uni et l’Irlande, ainsi que le partage avec les autres divisions du groupe d’entreprises.

Toutes ces données servent à alimenter les algorithmes, des filtres, mais aussi des utilisations de profilage et de ciblage comportemental.

Étant donné que l’application demande l’accès au microphone et à la caméra de votre téléphone intelligent, les autorisations de confidentialité permettent également à TikTok de sécuriser des informations détaillées sur votre position GPS et d'autres applications que vous utilisez. Ces autorisations de confidentialité peuvent être acceptées ou rejetées, mais leur désactivation peut limiter la fonctionnalité de TikTok.

Mettez un frein à la collecte de vos données

Même si cela peut limiter les fonctionnalités de TikTok, plusieurs paramètres valent le détour. Pour activer ou désactiver les annonces personnalisées, allez sur Moi et sélectionnez Ouvrir les paramètres. Ensuite, allez dans Confidentialité, Sécurité, Personnaliser et données, et désactivez la fonction.

Pour demander vos données et voir ce que TikTok sait de vous, allez dans Profil et appuyez sur les trois points (...) pour ouvrir vos paramètres. Allez dans Confidentialité, Personnaliser et données, Télécharger les données TikTok.

TikTok vous permet de définir votre compte comme privé, de sorte que seules les personnes que vous approuvez peuvent vous suivre. Cependant, cela a un impact sur la fonctionnalité, prévient TikTok. Avec un compte privé, les autres utilisateurs ne pourront pas faire de Duet, Stitch ou télécharger vos vidéos. Vous pouvez limiter l'audience de vos vidéos dans les paramètres de confidentialité de TikTok. Ou, pour définir votre compte comme privé, allez sur Moi, appuyez sur les trois points (...), Vie privée, Activer le compte privé.

Un compte privé vous protège du partage d’information avec d’autres personnes, plutôt qu’avec TikTok lui-même.

Une autre action de type «séparer pour mieux régner» est de ne pas lier votre compte avec d’autres plateformes comme Facebook et Google. Cela ne fait que multiplier vos données dans d’autres réseaux.

Si vous possédez d'iPhone, vous pouvez également utiliser la fonction App Tracking Transparency d'Apple pour limiter la capacité de TikTok à suivre vos activités.

Utilisez pour votre compte TikTok une adresse courriel «jetable» avec un nom différent, ainsi qu’une connexion chiffrée VPN pour cacher votre emplacement.

Ou encore la méthode «nucléaire»: fermer ou ne pas avoir de compte TikTok.