«John Wick: Chapter 4» sera le film de la franchise avec le plus d’action, selon Keanu Reeves

Connus pour leurs incroyables combats et scènes d’action, les films John Wick savent comment épater la galerie et Keanu Reeves promet que John Wick: Chapter 4 dépassera tout ce qu’on a vu dans la série jusqu’à maintenant.

En entrevue avec Total Film, l’acteur canadien a partagé que le quatrième chapitre de John Wick a «le plus d’action de tous les films [de la franchise]» à ce jour. «Et avec une bonne marge. C’est un grand spectacle», a déclaré Reeves.

En décembre dernier, l’acteur avait dévoilé que John Wick: Chapter 4 a été le film le plus difficile à faire dans sa carrière. «Ils m’ont vraiment formé pour pouvoir avoir ce que nous appelons une boîte à outils», a-t-il partagé.

En plus des entraînements au pistolet, Reeves a aussi eu droit à une formation en conduite acrobatique. «Nous avons fait passer la conduite automobile au niveau supérieur, ce que j’apprécie vraiment», a déclaré Reeves. «Il y a des 180 ̊, des 180 ̊ avant arrière, des 270 ̊ arrière-avant, du drifting... C’était vraiment amusant d’avoir la chance d’apprendre ces compétences et de [les mettre en pratique].»

Enfin, avec l’introduction de la légende des arts martiaux Donnie Yen, Keanu Reeves croit vraiment que ce sera un film à voir absolument! «John Wick: Chapter 4 est notre [magnum] opus. Ça va être vraiment fou!»

Aux côtés de Keanu Reeves, on retrouvera Laurence Fishburne, Lance Reddick et Ian McShane. Bill Skarsgård joue le rôle du vilain. Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Scott Adkins et Rina Sawayama jouent également dans le film d’action.

John Wick: Chapter 4 sort le 24 mars prochain en salle.

