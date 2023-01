Quelle est la série la plus regardée de 2022?

En 2022, les Américains ont regardé l’équivalent en temps de 19,4 millions d’années de contenu. Et autant dire que ce chiffre impressionnant a largement profité à Netflix qui a su imposer ses nombreuses créations originales en haut du classement des séries les plus regardées l’année dernière.

«Au total, les Américains ont regardé en streaming plus de 19,4 millions d’années de contenu en 2022, soit une hausse de 27% par rapport à environ 15 millions d’années en 2021», a dévoilé l’institut Nielsen. Une année faste, surtout pour Netflix. Le géant américain s’impose avec les programmes les plus regardés en streaming en 2022, toutes plateformes confondues.

Et c’est la série Stranger Things qui remporte la palme d’or avec 52 milliards de minutes regardées aux États-Unis en 2022. La plus grosse audience depuis la pandémie de COVID-19 qui avait vu l’avènement de The Office, avec 57,1 milliards de minutes regardées en 2020. Et pourtant, le succès de la série des frères Duffer est presque plus impressionnant que celui de la série culte de NBC étant donné le nombre des épisodes: 34 pour la série surnaturelle, contre 192 pour la comédie.

Stranger Things avait déjà fait le bonheur de Netflix grâce à sa quatrième saison en devenant la série en anglais la plus regardée de la plateforme, quatre semaines après sa diffusion, avec 1,35 milliard d’heures regardées. La série Mercredi, basée sur l’histoire de la famille Addams, a elle aussi fait grandement parler d’elle en 2022, notamment grâce à la performance de Jenna Ortega. Avec 18,6 milliards de minutes cumulées, la nouveauté est d’ailleurs devenue la troisième série originale la plus regardée sur l’ensemble des plateformes (Netflix, mais aussi Prime Video, Disney+, Apple TV+, Hulu, HBO Maw ou encore Peacock).

Parmi la multitude de créations originales signées Netflix, Prime Video sauve l’honneur grâce à The Boys, sa série sur les terrifiants superhéros (11e place avec 10,6 milliards de minutes visionnées) et la première saison de sa superproduction Le Seigneur des anneaux: Les Anneaux de pouvoir (15e avec 9,4 milliards de minutes).

Top 15 des programmes en streaming en 2022 (originaux)

1) Stranger Things - Netflix - 34 épisodes - 52.0 milliards de minutes regardées

2) Ozark - Netflix - 44 épisodes - 31.3 milliards de minutes regardées

3) Mercredi - Netflix - 8 épisodes - 18.6 milliards de minutes regardées

4) Cobra Kaï - Netflix - 50 épisodes - 16.7 milliards de minutes regardées

5) La Chronique des Bridgerton - Netflix - 16 épisodes - 14.0 milliards de minutes regardées

6) Virgin River - Netflix - 42 épisodes - 13.6 milliards de minutes regardées

7) Monstre - L’histoire de Jeffrey Dahmer - Netflix - 10 épisodes - 13.4 milliards de minutes regardées

8) Love is blind - Netflix - 40 épisodes - 13.1 milliards de minutes regardées

9) Inventing Anna - Netflix - 9 épisodes - 12.9 milliards de minutes regardées

10) The Crown - Netflix - 50 épisodes - 12.7 milliards de minutes regardées

11) The Boys - Prime Video - 24 épisodes - 10.6 milliards de minutes regardées

12) Great British Baking Show - Netflix - 85 épisodes - 10.6 milliards de minutes regardées

13) The Umbrella Academy - Netflix - 30 épisodes - 10.5 milliards de minutes regardées

14) The Last Kingdom - Netflix - 46 épisodes - 10.4 milliards de minutes regardées

15) Le Seigneur des anneaux: Les Anneaux de pouvoir - Prime Video - 8 épisodes - 9.4 milliards de minutes regardées