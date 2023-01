The Sims 4: la mise à jour des nourrissons arrive très bientôt

La mise à jour «nourrissons» arrive dans The Sims 4 le 14 mars, a-t-on appris mardi.

C’est dans une vidéo sur YouTube que l’équipe chez Maxis a annoncé la date de sortie de la mise à jour «nourrissons», qui ajoute une étape complète dans la vie d’un Sim.

Vidéo mise à jour nourrissons [14:32]

Cette mise à jour du jeu de base permettra aux bébés d’être bien plus interactifs qu’avant. Ils pourront ramper, grimper, jouer, roter et même mordre. Le nouveau contenu permettra aux joueurs de personnaliser les bébés de la tête aux pieds et même d’allaiter leurs nourrissons virtuels.

Cela veut donc aussi dire qu’il y aura une tonne de nouveaux objets et vêtements amusants.

Capture d'écran YouTube / Electronic Arts

Il faut souligner que les nourrissons ne font pas partie de l’étape de vie du «bambin», qui est arrivée en 2017. Logiquement, l’étape du nourrisson sera avant, mais on ne sait pas encore si celle-ci remplace complètement le stade du nouveau-né. On en saura plus bientôt!

Les nourrissons pourront aussi, évidemment, interagir avec leur environnement et même les animaux de compagnie.

Capture d'écran YouTube / Electronic Arts

La mise à jour «nourrissons» arrive le 14 mars dans le jeu de base, qui est gratuit depuis octobre dernier.