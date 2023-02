La sortie de Star Wars Jedi: Survivor repoussée

Les joueurs qui avaient hâte de reprendre les aventures du jeune padawan Cal Kestis et son droïde BD-1 devront patienter encore quelques semaines supplémentaires, puisque Respawn et EA ont annoncé avoir repoussé la sortie de Star Wars Jedi: Survivor.

Initialement prévu pour le 17 mars, Star Wars Jedi: Survivor voit sa date de lancement repoussée au 28 avril prochain.

Star Wars Jedi: Survivor Now Arrives April 28th pic.twitter.com/PNtsL6kmER — EA Star Wars (@EAStarWars) January 31, 2023

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le directeur de jeu Stig Asmussen et son équipe expliquent qu’ils sont très près du fil d’arrivée. «Au cours des trois dernières années, l'équipe Jedi ici à Respawn a versé son cœur et son âme collectivement dans Star Wars Jedi: Survivor, et nous sommes fiers de dire que le prochain chapitre de l'histoire de Cal Kestis est complet», lit-on dans le communiqué. «Nous nous concentrons maintenant entièrement sur l'étape finale : des corrections de bogues pour améliorer les performances, la stabilité, le polissage et, surtout, l'expérience du joueur.»

L’équipe s’est donc octroyé six semaines supplémentaires afin de polir le jeu et livrer un produit de qualité aux fans.

Star Wars Jedi: Survivor est maintenant attendu le 28 avril prochain, sur PlayStation 5, Windows PC et Xbox Series X/S.

