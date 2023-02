PlayStation: est-ce que la manette DualSense Edge vaut son prix? [Critique]

8 ans se sont écoulés depuis la sortie de la manette pro Xbox Elite Series, et c’est maintenant au tour de Sony d’enfin offrir une solution personnalisable officielle à ses joueurs avec la toute nouvelle DualSense Edge. Mais vaut-elle son prix de 269,99$? C’est ce que j’ai testé pour vous de façon rigoureuse.

Deux versions de la manette Xbox Elite Series sont sortis avant que Sony n'offre enfin une solution similaire aux joueurs en quête d’une manette personnalisable qui ne provienne pas d’une compagnie tierce.

Destinée aux joueurs professionnels et aux amateurs plus sérieux dans leur gaming, la DualSense Edge a vraiment un «edge» de plus que la manette DualSense standard. Cette manette haut de gamme offre tous les bénéfices du contrôleur original, tels que le retour haptique, les gâchettes adaptatives et un haut-parleur/microphone intégré.

Ce que la manette DualSense Edge a de plus

Elle est toutefois très différente de sa grande sœur: en plus d’offrir des gâchettes additionnelles à l’arrière (demi-dôme et levier), elle vient avec trois types de capuchons pour les joysticks (standard, dôme haut, dôme bas) et la possibilité de changer les modules de ces joysticks, si jamais l’un d’eux brise.

Cette dernière option peut sembler niaiseuse à première vue, mais si on prend un peu de recul, c’est franchement brillant! Je n’ai qu’à me souvenir des manettes PS3 et PS4 qui traînent au fond de mes tiroirs parce que les joysticks sont maintenant inutilisables à cause de l’utilisation excessive du R3 ou L3 dans certains jeux.

De plus, je ne peux m’empêcher de penser au problème de drift présent dans les Joy-Con de la Nintendo Switch.

Pour seulement 24,99$, il est possible de remplacer un module de joystick sur la DualSense Edge. C’est bien pensé et surtout économique sur le long terme.

On retrouve également deux boutons «Fn» sous les joysticks. Ces boutons permettent au joueur d’accéder à l’interface utilisateur de la manette et de basculer rapidement d’un profil à l’autre, d’ajuster le volume du jeu et du clavardage. Ainsi, je peux passer d’un profil adapté que j’ai personnalisé moi-même à un jeu en particulier à un autre profil et vice versa.

Une autre caractéristique où Sony se compare essentiellement à l'Elite Series 2: l’adaptation des gâchettes L2 et R2. En plus de pouvoir raccourcir la distance de déclenchement, il est possible de définir les zones «mortes» afin de personnaliser notre style de jeu. C’est quelque chose qui risque de plaire aux joueurs professionnels. Cela désactive toutefois les gâchettes adaptatives, mais pour les joueurs sérieux, c'est un petit prix à payer pour une réactivité accrue et une diminution de la fatigue des doigts.

Ode aux gâchettes additionnelles

Tout comme la manette Xbox Elite, les gâchettes additionnelles derrière la manette font toute une différence dans la façon d’approcher un jeu. Finis les crampes dans les pouces lorsqu’il faut sprinter ou changer le focus en jeu d’un ennemi à un autre en cliquant sur les satanés L3 et R3!

La simple option de mettre ces deux fonctions en arrière rend les sessions de jeu plus confortables et moins frustrantes.

Évidemment, toute nouveauté demande un temps d’adaptation, et il m’est arrivé plus d’une fois d’avoir activé les deux fonctions en serrant la manette de stress. Au moins, ça ne demande pas trop de force pour les actionner.

«OK, mais la Xbox Elite 2 a quatre gâchettes et la DualSense Edge n’en a que deux.» C’est vrai, et ça peut être un problème pour quelqu’un qui voudrait déplacer toutes les fonctions qui se retrouvent habituellement dans le D-Pad à l’arrière, par exemple. On se retrouve alors à court de deux gâchettes.

Une manette luxueuse

Bien qu’elle pèse sensiblement le même poids, la DualSense Edge en main a vraiment un «feeling» plus luxueux. Tous les ajouts, le fait de pouvoir changer les modules des joysticks, les poignées anti-dérapantes et même son étui de transport donnent cette impression de posséder un objet de luxe.

On salue également le choix d’avoir fourni un fil USB-C à USB-A tressé extra long et un module qui permet de verrouiller le fil en place dans la manette. Bien que je n'aie pas fait le test pour des raisons assez évidentes, le fait que le fil soit verrouillé à la manette me donne des sueurs froides et une peur bleue de voir basculer la console géante de Sony sur le sol à cause d’un faux mouvement ou d’un chat qui a les zoomies. «Joue sans fil alors?» J’aimerais bien, mais contrairement à sa grande sœur, la DualSense Edge n’offre que 5 heures d’autonomie, tout au plus.

Et que dire de son look. Le choix du blanc et du noir brillant donne un look technique et comme on dirait par chez nous, ce n’est pas laid à regarder!

Je ne peux malheureusement pas passé sous le silence que son choix limité de couleurs: blanc. Face à Xbox, qui offre maintenant la possibilité de personnaliser la manette Xbox Elite Series 2, c’est un peu gênant. Je lance ça dans l’univers, mais au-delà des couleurs moches des DualSense, pouvons-nous avoir des choix plus amusants? Je dis ça comme ça, mais je ne dirais pas non au retour du plastique transparent. J’ai le droit de rêver, bon!

On achète ou on attend?

La manette a fait ses preuves. Que ce soit sur Call of Duty, God of War Ragnarök, Elden Ring ou Returnal, elle a passé les tests haut la main et rendu mes sessions de jeu sont plus agréables (sans dire plus facile, je ne vis pas dans un monde d'illusion...).

Maintenant, à 269,99$, en vaut-elle la peine? Pour ceux qui ont le budget, qui ne voudraient pas se tourner vers des marques non officielles et qui recherchent une manette personnalisable, pourquoi pas!

Sinon, je crois qu’on ne perd rien à comparer avec les autres marques, telles que Scuf et Victrix by PDP, qui coûtent entre 20$ et 50$ de moins. Il faut prendre en compte plusieurs facteurs: le nombre de gâchettes arrière qu’on veut, la durée de la batterie, les accessoires offerts, etc.

À ce prix-là, je considère que ce n’est pas un achat à prendre à la légère. Je suis toutefois satisfaite de la qualité de la DualSense Edge. C’est une manette qui répond aux demandes et qui est extrêmement bien construite.

