James Gunn insiste: Henry Cavill n’a pas été viré de Superman

James Gunn a précisé qu’Henry Cavill n’avait « pas été renvoyé » en tant que Superman.

En octobre, l’acteur britannique a déclaré qu’il reviendrait en tant que Superman après son apparition dans Black Adam. Cependant, après que James Gunn et Peter Safran ont été nommés à la tête de DC Studios en novembre, ils ont annoncé à Henry Cavill qu'ils se dirigeaient dans une direction différente avec le superhéros.

Lors d'une conférence de presse cette semaine, James Gunn a insisté sur le fait que les gros titres suggérant qu’Henry Cavill avait été licencié étaient incorrects. La réalité, c'est qu'il n'avait jamais conclu d'accord pour tourner un autre film.

« Nous n'avons pas viré Henry. Henry n'a jamais été choisi, a précisé le nouveau directeur du studio, selon The Hollywood Reporter. Pour moi, il s'agit de qui je veux caster en tant que Superman, et qui les cinéastes que nous avons veulent caster ? Et pour moi, pour cette histoire, ce n'est pas Henry. »

Il a reconnu qu’Henry Cavill avait été perturbé par les changements de régime chez Warner Bros et DC, ajoutant : « J'aime Henry, je pense que c'est un gars formidable. Je pense qu'il se fait avoir par beaucoup de gens. Mais ce Superman n'est pas Henry, pour un certain nombre de raisons. »

James Gunn et Peter Safran ont dévoilé mardi leur prochaine liste de projets DC Studios, révélant que Superman: Legacy, qui mettra en vedette un acteur beaucoup plus jeune, lancera véritablement leurs plans pour le DCU. Le long-métrage, qui sera écrit par James Gunn, sortira en juillet 2025.