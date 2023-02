La sortie du jeu The Last of Us Part 1 repoussée sur PC

Le jeu The Last of Us Part 1, qui connaît un regain de popularité en raison de son adaptation à la télé pour HBO, sortira finalement plus tard que prévu sur PC.

Naughty Dog a annoncé par communiqué sur les réseaux sociaux que The Last of Us Part 1, qui devait sortir le 3 mars, allait plutôt sortir le 28 mars sur PC.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

«Au studio, nous avons été complètement époustouflés par la vague d’amour et de soutien pour The Last of Us ces dernières semaines», peut-on lire dans le communiqué. «Et donc nous voulons nous assurer que l’arrivée de The Last of Us Part 1 sur PC soit dans la meilleure forme possible».

Selon GameSpot, l’effet de la série télé de HBO sur le jeu ne peut être ignoré, avec des augmentations de 200% des ventes sur PS5. Le port sur PC avait été annoncé en décembre 2022 durant la cérémonie The Game Awards, animée par Geoff Keighley.

En attendant, il reste encore six épisodes à l’adaptation télé. Lisez notre critique juste ici!

