The Last of Us: Pedro Pascal a oublié avoir obtenu le rôle de Joel à cause d’un somnifère [VIDÉO]

L'acteur qui incarne Joel Miller dans la série The Last of Us, adaptation du populaire jeu vidéo de 2013, a raconté comment il a obtenu son rôle, ce qui a enflammé la Toile.

Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian) était de passage jeudi soir à l’émission The Tonight Show de Jimmy Fallon, pour jaser du succès de The Last of Us. L’acteur a raconté comment il a su et puis oublié qu’il avait obtenu le rôle de Joel dans l’adaptation.

Pascal a rencontré virtuellement Craig Mazin et Neil Druckmann, les créateurs de l’adaptation, alors que plusieurs fuseaux horaires les séparaient. Motivé et excité par le projet The Last of Us, l’acteur a avoué avoir pris un somnifère pour s’endormir cette nuit-là. Il aurait toutefois reçu l’appel pour confirmer sa participation après avoir pris le somnifère. Or, une fois réveillé, il avait totalement oublié avoir été embauché.

«Je pense que j’étais excité, mais je ne m’en souvenais pas. Je me suis réveillé le matin et la première chose que je me suis dit fut : “Oh, je veux vraiment être engagé”», a-t-il déclaré à Jimmy Fallon.

Pedro Pascal parle de la série The Last of Us à The Tonight Show

L’acteur a raconté à Fallon qu’il pensait être stressé toute la journée à attendre près du téléphone pour savoir s’il avait obtenu le rôle, alors qu'il avait déjà été embauché. Ce n’est qu’en recevant un texto de félicitations que l’acteur s’est souvenu qu’il avait bel et bien été retenu pour incarner Joel Miller au petit écran.

The Last of Us se poursuit à HBO les dimanches soirs. Le dernier épisode de la première saison sera diffusé le 12 mars prochain, et une deuxième saison est déjà prévue. Lisez notre critique ici !