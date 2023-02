Dave Bautista ne reprendrait jamais son rôle de Drax juste pour l'argent

Dave Bautista a juré qu'il ferait Guardians of the Galaxy Vol. 3, son dernier film en tant que Drax.

Lors d'une apparition dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la vedette américaine a affirmé que le troisième film de la franchise serait son dernier dans la peau de Drax le Destructeur.

«C'est mon septième film en tant que Drax. Et mon troisième film des Guardians», a-t-il déclaré. «C'était comme notre trilogie. C'est un peu ce pour quoi nous nous sommes tous inscrits, pour faire une trilogie. Et je pense que ce sera la dernière version de nos Guardians of the Galaxy.»

L'acteur a promis que le réalisateur James Gunn avait conçu la fin «parfaite» pour son personnage et a expliqué que son retour dans l'univers Marvel après ce troisième opus «ternirait» son histoire.

«Nous avons tous eu ces arcs narratifs de personnages parfaits et une fin pareille à celle des contes», a-t-il loué. «Je [...] relie constamment [ce dénouement prochain] à la façon dont j'ai mis fin à ma carrière de lutteur. Je l'ai terminée comme un livre de contes. Je ne reviendrais jamais en arrière pour ternir cela. Et c'est la même chose avec Drax. Je dois juste finir de la parfaite manière. Et je n'accepterai jamais un autre rôle en tant que Drax juste pour toucher un cachet. Je ternirais ça en le faisant, et je ne le ferai pas.»

Guardians of the Galaxy Vol. 3, avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan et Will Poulter, sortira en salle au mois de mai.

