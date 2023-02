I Know What You Did Last Summer: une suite du film d’horreur de 1997 en développement

Le film d'horreur I Know What You Did Last Summer, qui a propulsé les carrière de Jennifer Love Hewitt, Freddy Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar et Ryan Phillippe, pourrait avoir droit à une suite.

Rappelons que Sony Pictures jouit actuellement d'un immense succès depuis la renaissance de la franchise d'horreur Scream. Cumulant plusieurs centaines de millions de dollars au box-office, les films d'horreur mettant en vedette Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette attirent en grande masse les fans du genre, et ce n’est pas peu dire. D'ailleurs, le sixième opus de la franchise prendra l'affiche mondialement au mois de mars prochain.

Dans la même lignée, lundi, Deadline annonçait qu'une suite à I Know What You Did Last Summer, dont le premier volet mettait également en vedette Sarah Michelle Gellar, Anne Heche et Ryan Phillippe, était en préparation.

La bonne nouvelle est que deux des acteurs principaux des deux premiers films, Prinze et Jennifer Love Hewitt, seraient en discussion pour reprendre leur rôle respectif dans cette nouvelle continuation dont l'annonce a pris tous les fans par surprise.

Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge) a été approchée pour réaliser le film, et c’est Leah McKendrick (Criminal Minds) qui s’occupera de l’écriture du scénario.

Très peu de détails ont été révélés au sujet du projet encore embryonnaire, mais avec le bruit que la nouvelle fait sur la Toile, ça ne saurait tarder.

En bonus, revoyez la bande-annonce de I Know What You Did Last Summer.