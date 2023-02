Metroid Prime Remastered annoncé pour la Nintendo Switch

Nintendo a annoncé mercredi soir l’arrivée de Metroid Prime Remastered sur la Nintendo Switch après des années de rumeurs.

Jouable dès maintenant, le jeu est une «remasterisation» du classique de Game Cube de 2002. Metroid Prime Remastered peut être joué en mode portable, mode sur table ou mode téléviseur sur la Nintendo Switch.

«Endossez la combinaison de Samus Aran pour parcourir les chemins tentaculaires et environnements interconnectés d’une planète extraterrestre aussi attrayante que dangereuse. Utilisez des pouvoirs comme la fameuse Morphosphère et le rayon grappin pour revisiter les endroits auparavant inaccessibles et retrouver à nouveau le bon chemin. Avec ses graphismes et sons revampés, ainsi que ses œuvres artistiques à déverrouiller et configurations de commandes modernisées, ce premier jeu de plateformes en 3D de Samus a atteint de nouveaux sommets,» peut-on lire sur la boutique eShop de Nintendo.

Metroid Prime Remasted est disponible dès maintenant sur l’eShop de Nintendo pour 49,99$ CA. Une version physique est prévue le 22 février 2023.