Voyez la nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom [VIDÉO]

Une diffusion Nintendo Direct avait lieu mercredi, dévoilant plus de détails sur les gros projets à venir pour la Nintendo Switch, dont The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

C’est à la toute fin de la présentation d’environ 40 minutes que Nintendo a dévoilé la deuxième bande-annonce officielle du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la suite du très populaire Breath of the Wild sortie en 2017.

Bande-annonce #2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Le nouvel aperçu du jeu montre d’ailleurs des créatures et objets qui n’étaient pas dans le titre précédent. On en apprend un peu plus sur l’histoire, mais les circonstances du jeu demeurent mystérieuses.

Nintendo a aussi dévoilé un nouvel Amiibo Link et une édition du collectionneur qui sortiront en même temps que le jeu.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sort sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.