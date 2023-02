Disney: des suites de Frozen, Toy Story et Zootopia en développement

Disney a révélé que des suites de ses franchises à succès Frozen, Toy Story et Zootopia sont en développement.

Lors d'un appel avec les investisseurs sur les résultats financiers mercredi, le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé que le studio produirait un troisième film Frozen, un cinquième film Toy Story et une suite à Zootopia de 2016.

«Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer que nous avons des suites en préparation de nos studios d'animation pour certaines de nos franchises les plus populaires, Toy Story, Frozen et Zootopia», a déclaré Iger, rapporte Deadline. «Nous aurons bientôt plus à partager sur ces productions, mais c'est un excellent exemple de la façon dont nous nous appuyons sur nos marques et franchises inégalées.»

Frozen, avec une distribution de voix dirigée par Kristen Bell et Josh Gad, a débuté en 2013 et a engendré une suite, Frozen II, en 2019. Un troisième film a longtemps fait l'objet de rumeurs.

Josh Gad a d’ailleurs fait référence à la chanson thème de Frozen II en tweetant, «Excité de retourner ... dans l'inconnu. #Frozen3.»

Toy Story, dirigé par Tom Hanks et Tim Allen, était le premier long métrage de Pixar en 1995 et a été suivi de suites en 1999, 2010 et 2019, tandis qu'un spin-off intitulé Lightyear est sorti en 2022.

Lors de l'appel avec les investisseurs, Iger a également révélé que le service Disney+ avait perdu 2,4 millions d'abonnés nets au cours des trois derniers mois de 2022 et que la société supprimait 7000 emplois.

«Nous nous lançons dans une transformation importante, qui maximisera le potentiel de nos équipes créatives de classe mondiale et de nos marques et franchises inégalées», a noté Bob Iger. «Nous pensons que le travail que nous faisons pour remodeler notre entreprise autour de la créativité, tout en réduisant les dépenses, entraînera une croissance et une rentabilité soutenues pour notre activité de lecture en continu, nous positionnera mieux pour faire face aux perturbations futures et aux défis économiques mondiaux et apportera de la valeur à nos actionnaires.»

Iger était initialement PDG de Disney entre 2005 et 2020. Cependant, il a été ramené pour reprendre le rôle en novembre 2022 après le licenciement de son remplaçant Bob Chapek.

