Jeremy Renner: Evangeline Lilly donne des nouvelles de l'acteur

Evangeline Lilly a récemment rendu visite à son ami et collègue, Jeremy Renner, qui se remet d'un grave accident de chasse-neige.

L'actrice a décrit la visite comme «intense». Selon Evangeline Lilly, l'interprète de Hawkeye était en fauteuil roulant, mais son moral est bon et il progresse dans son rétablissement.

« Il a récupéré comme un mo-fo », a expliqué l’actrice de 43 ans à Access Hollywood. « Je suis arrivée chez lui et j’ai eu la chair de poule parce que je me demandais pourquoi il était aussi vif. Je m’attendais à m’asseoir à son chevet et à lui tenir la main pendant qu'il gémissait de douleur et qu'il était incapable de bouger. Il se retournait en riant avec ses amis. »

Evangeline Lilly a ajouté: «C’est un miracle, un vrai miracle.»

Depuis son retour à la maison et le début de sa thérapie physique, Jeremy Renner a tenu ses fans informés avec des publications régulières sur les réseaux sociaux. Le 21 janvier, il s'est rendu sur Instagram pour remercier ses admirateurs de leur soutien.

«Les séances d'entraînement du matin, les résolutions ont toutes changé avec cette nouvelle année particulière... Issues d'une tragédie pour toute ma famille, et rapidement concentrées sur l'union d'un amour actionnable», a-t-il écrit. «Je tiens à remercier TOUT LE MONDE pour leurs messages et leur attention envers ma famille et moi... Beaucoup d'amour et d'appréciation à vous tous. »

Il a ajouté: «Ces plus de 30 os brisés vont se réparer, se renforcer, tout comme l'amour et le lien avec la famille et les amis s'approfondissent. Amour et bénédictions à vous tous.»

Jeremy Renner a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques alors qu'il déblayait de la neige devant sa maison du Nevada le jour de l'An.

