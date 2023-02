Fast X: Dom Toretto est prêt à tout sacrifier pour la famille dans cette première bande-annonce

Universal Pictures a dévoilé une première bande-annonce explosive tant attendue du 10e film de la franchise Fast & Furious.

Dans ce nouvel opus de la franchise, Dom Toretto devra survivre aux attaques contre lui par Dante (Jason Momoa), fils de Hernan Reyes, le kingpin des rues de Rio de Janeiro tué dans Fast Five. Selon la description du film, Dante a passé les 12 dernières années à élaborer un plan pour se venger et menace de déchirer la «family», jouant sur la plus grande peur de Dom: perdre quelqu’un qu’il aime.

Bande-annonce - Fast X

On retrouve des visages familiers: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris «Ludacris» Bridges, Jordana Brewster, Sung Kang et Scott Eastwood, ainsi que le retour d’autres acteurs tels que Jason Statham, John Cena, Helen Mirren et Charlize Theron. Brie Larson s'ajoute à la distribution pour jouer un nouveau personnage, Tess.

La bande-annonce de 3 minutes 42 secondes promet un film à la hauteur de la franchise: des explosions, des cascades en voitures disjonctées, beaucoup de nitro, de la destruction massive et des dialogues dignes de Vin Diesel.

Fast X débarquera en salle le 19 mai prochain.

