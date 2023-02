Pourquoi Brendan Fraser est passé à côté du rôle de Superman

Brendan Fraser a affirmé qu'il était passé à côté du rôle de Superman parce qu'il était évident dans son bout d'essai qu'il n'était pas sûr de vouloir le rôle.

L'acteur de La Momie a auditionné pour jouer Clark Kent dans Superman: Flyby, qui a été écrit par J.J. Abrams au début des années 2000, mais il n'a pas obtenu le rôle et le film n'a jamais été tourné. Dans une récente entrevue pour The Howard Stern Show, il a avoué que cela aurait été « une opportunité incroyable qui aurait changé (sa) vie », mais il n'était pas convaincu que le rôle profiterait à sa carrière. « Si vous obtenez le rôle de l'homme d'acier, ça va être gravé sur votre pierre tombale. Ça vous conviendrait ? Je veux dire, vous serez pour toujours plus connu comme l'homme d'acier, a-t-il expliqué. Il y avait une sorte de pacte avec le diable qui a eu lieu. Je pense qu'intrinsèquement, je ne voulais pas être connu pour une seule chose parce que j'étais fier de la diversité dans ma vie professionnelle et j'ai plus d'un tour dans mon sac. »

Alors qu'il a en partie blâmé l'échec du projet sur « les manigances et la politique des studios », il a reconnu que son hésitation était probablement apparente dans son bout d'essai. « Je pense que c'est pourquoi vous testez ça... ils pouvaient en quelque sorte voir que je n'étais là qu'à 98% », a ajouté la star de 54 ans.

Le nommé aux Oscars a révélé qu'il était l'un des six ou sept prétendants au rôle, ajoutant que la vedette de Fast and Furious, le regretté Paul Walker, était passé avant lui. Après que Superman: Flyby ait été rangé au placard, l'homme d'acier n'est pas revenu sur les écrans avant 2006, avec Brandon Routh.