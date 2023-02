«Indiana Jones and the Dial of Destiny»: la nouvelle bande-annonce promet un film explosif [VIDÉO]

Lors du Super Bowl, Disney a dévoilé un nouveau segment télévisé pour Indiana Jones and the Dial of Destiny qui promet encore plus d’actions dans le cinquième film de la série.

Dans la nouvelle vidéo, on a droit à un court extrait d’Harrison Ford et Mads Mikkelsen qui apparaissent rajeunis. «Ma mémoire est un peu trouble: êtes-vous toujours un nazi?», demande le plus vieux Indiana Jones au personnage incarné par l’acteur danois.

Il faudra attendre le 30 juin pour connaître les origines de cette relation tumultueuse dans la suite tant attendue, réalisé par James Mangold (Ford vs. Ferrari, Logan).

Aux côtés d’Harrison Ford, on retrouvera Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen. Indiana Jones and the Dial of Destiny est produit par Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel, avec Steven Spielberg et George Lucas.

Bande-annonce officielle - Indiana Jones and the Dial of Destiny

