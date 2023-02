«The Flash»: voyez le retour de Michael Keaton en Batman dans la nouvelle bande-annonce [VIDÉO]

La nouvelle bande-annonce du film de Andy Muschietti, The Flash, a été dévoilée dimanche soir lors du Super Bowl et elle a plutôt été marquante pour les fans du jeune héros et du justicier de l’ombre.

En janvier dernier, James Gunn surnommait déjà le film comme «l'un des plus grands films de superhéros jamais réalisés». Après avoir visionné la bande-annonce du film mettant en vedette Ezra Miller, il nous est impossible de ne pas avoir d’attentes élevées.

Comme vous l’avez vu, en plus du retour de Ben Affleck en tant que Batman, Michael Keaton revient aussi et ça fait fondre nos cœurs d’enfants. (On a peut-être versé une larme...)

On a également eu la chance de voir le général Zod, joué par Michael Shannon, Kiersey Clemons qui reprend son rôle d’Iris West et Sasha Calle qui jouera Kara Zor-El, connue sous le nom de Supergirl.

Selon la description officielle du film, les dimensions entrent en collision lorsque Barry utilise ses pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé. «Mais lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, Barry se retrouve piégé dans une réalité dans laquelle le général Zod est revenu, menaçant d’anéantir le monde, et il n’y a pas de superhéros vers qui se tourner.»

Il faudra attendre le 16 juin, à la sortie en salle de The Flash, pour confirmer si les propos de James Gunn s’avéreront vrais.

