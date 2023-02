«Captain America: New World Order»: Harrison Ford à nouveau le président des États-Unis

Après la mort de William Hurt, le rôle de Thaddeus Ross du MCU a été attribué à Harrison Ford. On apprend maintenant que l’acteur américain portera le chapeau de président des États-Unis pour la deuxième fois de sa carrière.

• À lire aussi: «Ant-Man and the Wasp: Quantumania»: un sentiment de déjà-vu lourd en CGI [Critique]

• À lire aussi: «Indiana Jones and the Dial of Destiny»: la nouvelle bande-annonce promet un film explosif [VIDÉO]

La nouvelle a été confirmée par Kevin Feige, dans une entrevue à Entertainment Weekly publié mardi après-midi.

Après avoir été lieutenant général dans l'armée américaine, responsable de Bruce Banner devenant Hulk, puis secrétaire d'État, Thaddeus Ross devient président des États-Unis.

On ne peut s’empêcher de penser à Air Force One de 1997 en voyant Harrison Ford dans le rôle du président, et Feige partage visiblement notre opinion. «[...] avec Harrison, vous pensez à Air Force One, et vous pensez à certaines de ses confrontations avec le président dans Clear and Present Danger. Il y a une dynamique entre le président Ross et Sam Wilson. Ils ont une histoire ensemble, mais dans [Captain America: New World Order], nous verrons la dynamique entre Captain America et le président des États-Unis d'une manière tout simplement incroyable», explique le président de Marvel Studios.

On se rappelle qu’en octobre dernier, Ford avait été choisir pour rependre également le rôle de Thaddeus Ross dans The Thunderbolts. Ce dernier et Captain America: New World Order devraient sortir l’année prochaine.

En attendant, on a très hâte de voir Harrison Ford manier le fouet et se battre contre des Nazis dans Indiana Jones and the Dial of Destiny, qui sortira en salle le 30 juin prochain.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s