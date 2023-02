Kevin Feige «tease» le retour de Tom Holland en Spider-Man

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a donné des nouvelles de la franchise Spider-Man.

Reverra-t-on Tom Holland? L’acteur britannique a enfilé le costume de l'homme-araignée pour la première fois dans Captain America: Civil War en 2016 et a repris son rôle plusieurs fois dans les films Avengers et dans sa propre trilogie, qui s'est achevée avec Spider-Man: No Way Home, en 2021.

Dans un entretien avec Entertainment Weekly mardi, Kevin Feige n'a pas (du tout) fermé la porte à Tom Holland, au contraire. « Tout ce que je dirai, c'est que nous avons l'histoire. Nous avons de grandes idées, et nos scénaristes sont en train de l'écrire maintenant », a-t-il répondu.

Il n'a pas précisé si l'histoire s'inscrivait dans un autre film ou s'il s'agissait d'un film indépendant.

Peu de temps après la sortie de No Way Home en décembre 2021, Tom Holland avait clairement indiqué qu'il voulait continuer à jouer Spider-Man. « Je sais que je ne suis pas prêt à lui dire au revoir, avait-il déclaré à Deadline. Mais s'il est temps pour moi de partir, alors je le ferais avec fierté, sachant que j'ai réalisé tout ce que je voulais avec ce personnage. »

La productrice Amy Pascal avait également déclaré à Fandango fin 2021 qu'ils travaillaient sur une nouvelle trilogie Spider-Man avec Tom Holland. « Nous nous préparons à faire le prochain film Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous voyons ça comme trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. On n'en a pas fini avec les films MCU », avait-elle partagé.