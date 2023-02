Cet ensemble LEGO est le cadeau parfait pour les fans de BTS [PHOTOS]

Jeudi matin, LEGO a offert une agréable surprise à la BTS Army en présentant un nouvel ensemble ultra coloré représentant bien le set du vidéo-clip Dynamite.

En regardant les photos promotionnelles, on en a presque mal aux dents tellement elles sont colorées! Prévu le 1er mars, l’ensemble LEGO BTS Dynamite sera vendu à 129,99$ en ligne et dans les détaillants participants.

L’ensemble est une idée qui provient du programme LEGO Ideas. Ce service permet à la communauté de soumettre ses propres idées et court la chance d’être sélectionné afin d’être produit par LEGO.

Cet ensemble BTS a été créé par Josh (20 ans, de l’Indiana) et Jacob (21 ans, de New York). Dans le communiqué de presse fourni aux médias, Josh explique que Jacob avait une bonne connaissance du BTS, et qu’il a pu diriger sa construction de la bonne façon. «J’ai regardé le clip vidéo encore et encore, et j’ai essayé de capturer son essence dans les briques Lego. C’était fou quand le projet est devenu viral en ligne du jour au lendemain.»

Ce kit comprend 749 morceaux et mesure 14 cm de haut, 38 cm de large et 16 cm de profondeur. L’ensemble LEGO BTS Dynamite arrivera le 1er mars en ligne et chez les détaillants participants.

