«The Little Mermaid»: un bref aperçu de Ursula et prince Eric dans ce nouveau «teaser» [VIDÉO]

Le remake en prise de vues réelle de The Little Mermaid est attendu avec impatience par les fans petits et grands et afin de nous faire patienter, Disney a dévoilé une nouvelle vidéo qui offre un coup d’œil très bref de Ursula et prince Eric.

Cette nouvelle vidéo fait partie de la grande célébration des 100 ans de Disney et arrive exactement 100 jours après la sortie de la première bande-annonce du film mettant en vedette Halle Bailey.

Le nouveau teaser donne également quelques aperçus du monde aquatique d’Ariel, mais aussi de Jonag Hauer-King en tant que prince Eric et une très brève apparition de Melissa McCarthy dans son rôle d’Ursula. Cette dernière nous gratifie également d'un rire menaçant digne de son personnage.

The Little Mermaid revisite l'histoire de la princesse Ariel, la plus jeune fille du roi Triton (Javier Bardem). Malgré le mépris que le roi porte à propos du monde en surface, Ariel en est infiniment curieuse.

Lorsqu'elle sauve le prince Eric, d'un naufrage, Ariel tombe amoureuse de lui et est décidée à le revoir quoi qu'il arrive. Elle fait face à quelques revers, d'abord causés par son père, puis d’une trahison de la sorcière de la mer Ursula.

Écrit par Jane Goldman et David Magee et réalisé par Rob Marshall, The Little Mermaid arrivera en salle le 26 mai 2023.

Bande-annonce officielle - The Little Mermaid

