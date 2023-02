Civilization 7 officiellement en développement

Vendredi matin, le studio Firaxis Games a annoncé plusieurs changements au sein de l’entreprise et a, par le fait même, confirmé que le prochain jeu Civilization est en développement.

Dans le communiqué de presse, la société fait part de ces nouveaux ajouts et autres stratégies qui sont mises en place.

Le studio a notamment nommé une nouvelle cheffe de studio et c’est à Heather Hazen que revient ce rôle. «Nous sommes ravis d'accueillir Heather Hazen en tant que nouvelle responsable du studio de Firaxis Games, et nous pensons qu'elle continuera à conduire le succès que Firaxis a toujours livré dans le cadre du modèle de studio indépendant de 2K», a déclaré David Ismailer, président de 2K.

C’est à Ed Beach que revient le rôle de directeur créatif de Civilization VII. «Je suis ravie d'avoir cette opportunité de perpétuer l'héritage historique du studio, à commencer par l'annonce que Firaxis est en développement sur la prochaine itération de la légendaire franchise Civilization», explique Hazen. «J'ai la chance de travailler avec certains des meilleurs développeurs de notre industrie, et nous avons l'intention d'amener la franchise Civilization vers de nouveaux sommets passionnants pour nos millions de joueurs à travers le monde.»

Pour le moment, aucune fenêtre de sortie n’a encore été annoncée pour le jeu de stratégie.

Deux départs

Firaxis Games a également annoncé les départs de Jake Solomon, le directeur créatif derrière la franchise XCOM (et plus récemment Marvel's Midnight Suns) et Steve Martin, qui a travaillé dans l'entreprise depuis plus de 25 ans et a occupé de chef de studio.

