M. Night Shyamalan signe un contrat de plusieurs années avec Warner Bros. Pictures

Les dirigeants du studio ont finalisé un accord de réalisation et de production avec le cinéaste M. Night Shyamalan. Dorénavant, le réalisateur et sa société de production Blinding Edge Pictures développeront des projets originaux pour Warner Bros. Pictures et New Line Cinema, que le cinéaste réaliserait potentiellement lui-même.

« Night est l'un des réalisateurs les plus emblématiques et les plus influents de sa génération et un auteur dans tous les sens du terme », ont confié les coprésidents et PDG de Warner Bros. Pictures Group, Michael De Luca et Pam Abdy, dans une déclaration commune à Deadline. «The Sixth Sense à Split en passant par son dernier thriller Knock At The Cabin, il est l'un des rares réalisateurs du cinéma contemporain dont le nom à lui seul promet une vision audacieuse et singulière, une narration originale captivante et une expérience provocante, surprenante et tout à fait unique au cinéma. »

Le duo a poursuivi: «Nous ne pourrions pas être plus ravis de l'accueillir dans la famille Warner Bros et nous nous réjouissons d'une collaboration passionnante avec Night et toute l'équipe de Blinding Edge.»

M. Night Shyamalan a ajouté: «L’endroit où j'écris et réalise est ma maison. Disney et Universal, où j'ai réalisé la plupart de mes films, seront toujours ma maison et ma famille. Warner Bros. a une longue histoire du cinéma. A travers ses expériences récentes, l'entreprise a retrouvé son amour et son appréciation pour les cinéastes, et l'impact de la mise en scène. »

Il a conclu: «Nous sommes tous gagnants lorsque les films réussissent dans les salles. Je crois que David Zaslav, Michael De Luca et Pam Abdy se sont consacrés à des cinéastes uniques et à remplir des salles partout dans le monde pour les années à venir.»

Les projets futurs de Blinding Edge Pictures incluent le prochain long-métrage de M. Night Shyamalan, Trap, qui sortira en août 2024, et The Watchers, le premier film de sa fille Ishana, prévu pour juin 2024.

