Le studio québécois Behaviour fait l’acquisition de l’européen SockMonkey

Lancé en février 2013, SockMonkey Studios est un développeur britannique de jeux vidéo, fondé par les diplômés de l'Université Teesside Bob Makin et Darren Cuthbert, à Middlesbrough, dans le nord-est de l'Angleterre.

Par cette transaction, SockMonkey devient le premier investissement européen de Behaviour et sera renommé Behaviour UK – North dès son acquisition. Le studio sera un partenaire précieux pour la division services de Behaviour, qui fournit des services de développement à des clients tels que Microsoft, Sony, EA, Warner, Netflix et Take-Two, parmi beaucoup d'autres.

SockMonkey Studios

Composée de 45 personnes, l’équipe de SockMonkey travaille sur des projets de codéveloppement et de développement complet sur toutes les plateformes et a remporté des prix, se classant notamment au palmarès des « Meilleurs endroits où travailler » de Gamesindustry.biz en 2022. Behaviour UK – North se concentrera exclusivement sur les projets de la liste de clients de Behaviour, de grands noms de renommée mondiale de l’industrie du jeu.

Cette année, le studio Behaviour Interactif célèbre sa 30e année d’existence et compte maintenant plus de 1200 employés à temps plein à l’échelle mondiale.

Behaviour a connu un immense succès avec son jeu d’action et d’horreur multijoueur original, Dead by DaylightMC, et sortira son prochain grand jeu original Meet Your Makermc, le 4 avril 2023.