The Mandalorian: impressions du premier épisode de la saison 3

The Mandalorian est de retour après deux ans d’attente, et on retrouve enfin notre BFF Grogu et son papa, Din Djarin. La série phare de Disney+ a diffusé le premier épisode de sa troisième saison mercredi, s’assurant de prendre les fans par la main afin que ceux-ci ne soient pas trop perdus depuis la fin de la saison 2.

En fait, il faut le souligner: si vous n’avez pas vu la série The Book of Boba Fett, sortie à la fin 2021, vous n’êtes pas à jour dans l’histoire de Din Djarin (Pedro Pascal) et son fils Grogu. Le duo franchit une étape extrêmement importante dans leur histoire qui, selon moi, aurait dû être réservée pour la série The Mandalorian. Les événements font un peu le pont entre les saisons 2 et 3 de Mando.

Je vais vous raconter ce qui se passe dans The Book of Boba Fett avec Grogu et Din, alors si vous ne voulez absolument pas de divulgâcheurs, allez regarder les épisodes 5, 6 et 7 maintenant! Sinon, ceci sera votre récapitulatif rapide.

Divulgâcheurs The Book of Boba Fett

Din Djarin, alias le Mandalorien, est réuni avec Grogu après que celui-ci ait passé un peu de temps avec le Jedi Luke Skywalker. Choisissant d’être un orphelin Mandalorien auprès de Din au lieu d’être un Padawan, Grogu retrouve son ami sur Tatooine en plein combat. Din, quant à lui, voyage maintenant à bord d’un vaisseau Star Fighter après que le Razor Crest fut détruit. Il est aussi toujours en possession du Dark Saber, remporté dans un combat contre Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Fin des divulgâcheurs The Book of Boba Fett.

On dirait que Jon Favreau, créateur des deux séries, sait très bien que ce n’est pas tout le monde qui a vu The Book of Boba Fett, car le premier épisode de la saison 3 de Mandalorian prend le temps d’expliquer ce qui s’est passé depuis deux ans. C’est un peu ça, le problème avec ce premier épisode. Il est bon et divertissant, mais il prend les spectateurs par la main afin de leur expliquer ce qui s’est passé dans une autre série que vous n’avez peut-être pas vue. L’erreur n’est pas de revenir sur les événements, selon moi. L’erreur était d’avoir trop fait avancer l’histoire de Din et Grogu dans une autre série que The Mandalorian.

Le premier épisode demeure amusant, toutefois. On recroise d’anciens alliés, sauf Cara Dune incarnée par Gina Carano, qui a été renvoyée par Lucasfilm pour des tweets jugés inacceptables. Favreau s’assure d’expliquer son absence lors d’une conversation entre Greef Karga (Carl Weathers) et Din, déclarant qu’elle a été recrutée par les forces spéciales.

Bande-annonce The Mandalorian saison 3

On a aussi des nouvelles de Bo-Katan (Katee Sackhoff), anéantie de ne pas être en possession du Dark Saber, qui lui permettrait de gouverner Mandalore. Elle sera vraisemblablement une adversaire de taille pour Din, car elle doit remporter le Dark Saber dans un combat afin d’être élue d’une manière honorable.

Ce premier épisode nous rappelle aussi que Din Djarin a retiré son fameux casque de Beskar durant la saison 2. Un geste qui fait de lui un apostat, selon le Credo Mandalorien de la Tribu. Et si l’on se fie aux aperçus dans les bandes-annonces de la saison 3, la mission principale de Din sera d’être pardonné afin de redevenir un Mandalorien selon le Credo de sa secte.

Bref, l’histoire avance très peu dans ce premier épisode, mais on revient sur les événements précédents afin de préparer ce qui s’en vient. Est-ce que Bo-Katan va s’en prendre à Din? Est-ce que Moff Gideon est toujours une menace? Din sera-t-il pardonné par la Tribu? Grogu aurait-il dû rester avec Luke? La saison 3, je l’espère, répondra à toutes ces questions!