Un appareil fantastique malgré son prix

Parmi les autres caractéristiques qui méritent d’être soulignées sur ce nouveau S23 Ultra, l’écran est carrément superbe, cet appareil dispose d’une meilleure autonomie et des améliorations intelligentes à l’interface maison One UI version 5.1.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a sur ses épaules une mission plutôt ambitieuse : celle d’égaler ou de surpasser ce que la concurrence (Google et Apple) fait de mieux en haut de gamme. Pour ce faire, le téléphone dispose d’un énorme appareil photo de 200 Mpx dont les clichés sont à la hauteur des attentes.

Le capteur peut combiner 16 pixels en un seul pour des photos plus lumineuses et plus détaillées, ou vous pouvez prendre des photos en mode 200 Mpx, ce qui vous donne beaucoup plus de latitude pour recadrer ou modifier vos photos.

En accord avec plusieurs commentaires glanés ici et là, le S23 Ultra est définitivement l’un des meilleurs téléphones intelligents avec appareil photo.

En ce qui concerne les spécifications de l'appareil photo, la caméra frontale (ou caméra d’égoportrait) possède une résolution de 12 mégapixels tandis que le trio d’objectifs au dos intègre des caméras grand-angle de 200 mégapixels, ultra grand-angle de 12 Mpx, téléobjectif zoom optique 10x de 10 Mpx et un dernier téléobjectif zoom optique 3x. Selon les mots du fabricant, le grand-angle de 200 Mpx est le plus grand capteur jamais installé dans un appareil Galaxy.

À l’essai, difficile de prendre en défaut les capacités photographiques de ce S23 Ultra. Les images sont superbes et s’il y a un problème, c’est habituellement derrière l’appareil qu’il faut chercher.

De plus, les algorithmes de post-traitement des images fait un superbe travail produire des clichés de qualité professionnelle; avec le flou d’arrière-plan comme si on avait pris cette photo avec un appareil reflex.

En vidéo, la stabilisation optique des images et la réduction du bruit numérique sont efficaces, même par faible éclairage.

Samsung Les capteurs photo au dos avec leurs caractéristiques de base

One UI 5.1

Un mot sur l’interface One UI 5 de Samsung qui permet de personnaliser l’utilisation des appareils Galaxy, des écrans de verrouillage, des widgets et des notifications par exemple. One UI adapte vos applications comme Microsoft 365 pour ouvrir plusieurs documents à la fois ou encore pour partager des photos avec votre famille, avec Gallery.

Comme son rival Google, Samsung est un chef de file lorsqu'il s'agit de fabriquer les meilleurs téléphones Android en matière de prise en charge des mises à jour, promettant quatre ans de mises à jour du système d'exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité pour la série Galaxy S23; les trois appareils fonctionnent sous le dernier Android13 – habillé de l'interface One UI 5.1 propre à la société – dès leur sortie de l'emballage.

Ce Galaxy intègre tous les capteurs inimaginables, comme les accéléromètre, baromètre, capteur d'empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de Hall, capteur de lumière et capteur de proximité.

Sous le capot, la pile du Galaxy S23 Ultra 5G offre une capacité (typique) de 5000 mAh identique à la version précédente, mais améliorée de 20% selon le fabricant et prend en charge la recharge filaire rapide de 45 W, ainsi que la recharge rapide sans fil v2.0. Vous n’aurez aucun souci avec cet appareil tout au long de la journée, voire une journée et demie.

En main, l’appareil est imposant avec son grand écran de 6,8 po (1440 x 3088 pixels) qui offre une qualité d’affichage semblable à celle de son prédécesseur. Par contre, à cette taille d’écran, l’appareil prend de la place et son poids de 233 g se fait sentir peu importe où on le porte sur soi. Un poids similaire au gros iPhone 14 Pro Max de 240 g.

Son taux de rafraîchissement dynamique peut varier en fonction de la demande, entre 1 et 120 Hz, et des besoins d’alimentation. L’affichage, par exemple, bascule en 120 Hz si vous démarrez un jeu vidéo. Et ça fonctionne très bien.

Samsung + Wreckfest

N’étant pas un expert des jeux, on peut affirmer qu’avec le processeur Snapdragon choisi par Samsung et l’écran dynamique AMOLED 2X, les performances sont au rendez-vous avec des images fluides.

À cette liste de qualités, il faut chercher ailleurs pour trouver des failles ou des défauts dans cet appareil.

Samsung + Wreckfest

Prix pour les modèles de la gamme S23

Si les fonds disponibles demeurent un souci, un appareil comme le S23 Ultra commercialisé pour rivaliser avec les meilleurs entraîne forcément un coût plus élevé qui n’est pas à la portée de toutes les bourses. Mais la gamme renferme d'autres S23 plus abordables.

Galaxy S23

Modèle 128 Go à 1099,99 $

Modèle 256 Go à 1179,99 $

Galaxy S23+

Modèle 256 Go à 1399,99 $

Modèle 512 Go à 1559,99 $

Galaxy S23 Ultra

Modèle 256 Go à 1649,99 $

Modèle 512 Go à 1889,99 $