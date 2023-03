Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [MARS 2023]

PlayStation a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts aux membres PlayStation plus durant le mois de mars 2023.

Les abonnés Essential, Extra et Premium du service de PlayStation plus pourront se procurer gratuitement, dès le 7 mars, les trois jeux suivants.

Battlefield 2042 (PS4/PS5)

Minecraft Dungeons (PS4)

Code Vein (PS4)

C’est aussi la dernière chance d’aller chercher les jeux offerts durant le mois de février. Les membres PlayStation Plus peuvent, jusqu’au 6 mars, se procurer Evil Dead: The Game, OlliOlliWorld, Destiny 2 : Au-delà de la lumière et Mafia: Definitive Edition.

