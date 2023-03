Première bande-annonce du film Teenage Mutant Ninja Turtles de Seth Rogen [VIDÉO]

Préparez une bonne pizza: Michelangelo, Raphael, Donatello et Leonardo sont de retour.

Une toute première bande-annonce du projet Teenage Mutant Ninja Turtles, produit par Seth Rogen, vient d’être diffusée par Paramount Pictures.

Avec son style d’animation bien unique, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem promet une aventure comme on ne l’a jamais vue avec la franchise auparavant.

Bande-annonce Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Côté distribution, on retrouve Micah Abbey, Shamon Brown JR, Nicolas Cantu et Brady Noon dans les rôles des tortues Donatello, Michelangelo, Leonardo et Raphael. Ce n’est pas tout: Jackie Chan, Ayo Edebiri, Seth Rogen (évidemment!), John Cena, Hannibal Buress, Ice Cube, Giancarlo Espisito, Post Malone, Paul Rudd, Maya Rudolph et Rose Byrne font également partie du projet.

Le projet a été annoncé en 2020 avec Seth Rogen comme producteur, en collaboration avec Paramount et Nickelodeon. Le film est réalisé par Jeff Rowe, et devrait sortir en salle le 4 août 2023.

