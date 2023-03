Voyez Pedro Pascal souffrir en parlant de Game of Thrones, The Last of Us et The Mandalorian [VIDÉO]

Pedro Pascal, l’acteur le plus populaire de la planète en ce moment, selon IMDB, était de passage à une émission YouTube pour manger des ailes de poulet piquantes et répondre à des questions sur sa carrière.

La série Hot Ones, qui est extrêmement populaire sur YouTube depuis des années, a fait plusieurs entrevues virales par le passé avec Gordon Ramsey, Shaq, Tom Holland et Post Malone. Cette fois-ci, c’est le chouchou de la toile, Pedro Pascal, qui s’est prêté au jeu.

Les invités à Hot Ones doivent manger dix ailes de poulet (ou une version végétalienne) avec des sauces piquantes qui montent de plus en plus haut sur l’échelle de Scoville. En d’autres mots: les ailes deviennent de plus en plus impossibles à manger.

Pascal s’est généralement bien débrouillé avec le défi piquant. Le tout a un peu dégénéré quand il s’est rendu à DA’BOMB Beyond Insanity, sauce connue pour ses effets assez catastrophiques sur les vedettes d’Hollywood.

En prime, l’acteur offre quelques perles sur ses projets les plus populaires, dont une information jusqu’à maintenant inconnue sur Game of Thrones, série dans laquelle il incarnait Oberyn Martell dans la saison 4. L’acteur a avoué s’être carrément endormi après son iconique scène de mort brutale, où The Mountain lui a crevé les yeux et écrasé le crâne. Il se sentait si bien avec plein de faux sang froid sur le corps durant un tournage connu pour sa chaleur extrême... qu'il s'est endormi. Tout un homme.

Pascal offre aussi ses opinions sur le personnage de Joel Miller de la série The Last of Us, qui diffusera son dernier épisode dimanche prochain. Quant à The Mandalorian, il confirme que Grogu est un partenaire de scène incroyable en raison des technologies employées pour lui donner vie.

Mais vous pouvez aussi tout simplement vous divertir avec cette vidéo en regardant Pedro Pascal se passer un glaçon sur le visage en souffrant, tout en parlant de ses céréales préférées.

Pedro Pascal à Hot Ones avec Sean Evans

