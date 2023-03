Millie Bobby Brown prête à conclure Stranger Things

Millie Bobby Brown a évoqué son ressenti par rapport à l’arrêt de Stranger Things.

La série se terminera avec une cinquième saison annoncée pour 2024. Et cette optique convient très bien à la vedette du programme.

«Je suis sans aucun doute prête à conclure [la série]. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’histoires qui ont été racontées maintenant, et nous le savons, ça fait très longtemps que ça fait partie de nos vies, a-t-elle déclaré, parlant au nom de ses camarades de la distribution, dans Seventeen. Mais je suis tout à fait prête à dire au revoir à ce chapitre de ma vie et à en ouvrir de nouveau.»

L’actrice a poursuivi: «Je suis capable de créer moi-même des histoires qui sont importantes pour moi et de me concentrer sur la situation dans son ensemble. Mais je suis vraiment reconnaissante [envers la série].»

Dans son entrevue, Millie Bobby Brown a également exprimé son amour pour un autre show télévisé, The White Lotus. «C’était incroyable et une si belle série. C’est vraiment agréable de pouvoir aimer une série comme celle-là et chaque épisode en vaut la peine, a-t-elle déclaré à propos de la série de HBO. J’ai fait ma juste part de séries, je suis prête.»

À VOIR AUSSI