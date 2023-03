PlayStation: jusqu’à 75% de rabais sur des «jeux incontournables»

Eh oui, une autre promo PlayStation est commencée, offrant des rabais sur une panoplie de jeux PS4 et PS5.

La vente «Les jeux incontournables», lancée mardi matin, aura lieu jusqu’au 9 mars et propose plus d’une centaine de jeux avec des rabais allant jusqu’à 75%.

Permettez-moi d’intervenir un peu ici: incontournables? J’aime plusieurs jeux dans cette promo, mais je n’irais pas dire qu’on a ici que des incontournables. PowerWash Simulator est peut-être un incontournable pour moi et mon obsession avec les simulations un peu plates, mais on s’entend qu’on ne parle pas ici d’un God of War.

Voici, tout de même, quelques beaux rabais:

Madden NFL 23 (PS5)

89,99$ 26,99$

(PS5) 26,99$ Sonic Frontiers (PS4/PS5)

79,99$ 53,59$

(PS4/PS5) 53,59$ Sekiro: Shadows Die Twice (GOTY)

79,99$ 39,99$

(GOTY) 39,99$ God of War (PS4, aussi offert sur PS Plus Extra)

19,99$ 9,99$

(PS4, aussi offert sur PS Plus Extra) 9,99$ Marvel’s Spider-Man: GOTY (PS4, aussi offert sur PS Plus Extra)

49,99$ 24,99$

(PS4, aussi offert sur PS Plus Extra) 24,99$ Assassin’s Creed Valhalla (PS4/PS5)

79,99$ 26,39$

(PS4/PS5) 26,39$ Cuphead (PS4)

26,99$ 18,89$

(PS4) 18,89$ Call of Duty: WWII - Gold Edition (PS4)

79,99$ 26,39$

(PS4) 26,39$ Days Gone (PS4, aussi offert sur PS Plus Extra)

49,99$ 19,99$

(PS4, aussi offert sur PS Plus Extra) 19,99$ Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4/PS5)

69,99$ 27,99$

(PS4/PS5) 27,99$ Spyro Reignited Trilogy (PS4)

53,49$ 18,72$

(PS4) 18,72$ Deathloop (PS5, aussi offert sur PS Plus Extra)

79,99$ 26,39$

(PS5, aussi offert sur PS Plus Extra) 26,39$ Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS5)

33,49$ 26,79$

(PS5) 26,79$ DOOM (PS4, aussi offert sur PS Plus Extra)

26,99$ 6,74$

(PS4, aussi offert sur PS Plus Extra) 6,74$ Overcooked (PS4, aussi offert sur PS Plus Extra)

33,49$ 8,37$

Consultez la promo PlayStation ici.

