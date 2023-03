Un gars crie «This Movie Fuc*ing Sucks» à la première d’Evil Dead Rise et la suite est très prévisible

Un spectateur belliqueux s'est fait montrer le chemin le plus court vers la sortie d’une salle de cinéma après avoir insulté les créateurs d’un film.



Mercredi soir, le film Evil Dead Rise était présenté en première au festival South By South West (SXSW).

Le long-métrage était ensuite suivi d’une séance de questions-réponses avec les acteurs du film d’horreur, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Un cinéphile particulièrement insatisfait de ce qu’il venait de voir a fait connaître son mécontentement de façon claire, nette et précise. (À VOIR DANS LA VIDÉO CI-HAUT)

Alors qu’il se tenait au balcon d’une salle du Paramount Theatre, l’homme s’est mis à haranguer les acteurs sur scène et a ainsi attiré l’attention du personnel de sécurité de l’événement.

Interrompant la vedette Bruce Campbell, il a lancé «This Movie Fuc*ing Sucks!», semant l’émoi dans la foule.



Il a ensuite projeté son sac de popcorn vide dans les airs, avant de faire de majestueux doigts d’honneur au panel de comédiens.



En remontant les marches vers la sortie, il s’est retourné et a de nouveau envoyé paître la distribution du film.



Campbell, qui est le producteur exécutif de ce 5e film de la franchise Evil Dead, a, à son tour, pété les plombs en s’écriant: «What Are You Doing Here? Get The F**k Out Of Here» (Qu’est-ce que tu fais ici? Cri*se ton camp d’ici!»)



Après que le chahuteur eut quitté les lieux, le producteur Robert Tapert s’est moqué de lui.



«Je ne comprends pas. Il a attendu jusqu’à la fin, après le générique», a dit Tapert, amusé.

