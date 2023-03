L'acteur Lance Reddick s'éteint à l'âge de 60 ans

L'acteur Lance Reddick, connu pour son rôle la série de films John Wick ainsi que dans la série The Wire sur HBO est décédé à l'âge de 60 ans, selon ce que rapporte le site TMZ.

Les autorités auraient indiqué à TMZ que le corps du comédien aurait été retrouvé dans sa résidence de Los Angeles, vendredi matin. La cause de son décès n’est pas connue pour le moment, mais sa mort ne semblerait pas suspecte.

Lance Reddick s’est surtout fait connaître grâce à son rôle de Cedric Daniels, dans la série télé The Wire. Il est également apparu dans d’autres populaires émissions de télévision, telles que Law & Order, CSI : Miami, Lost, Oz, Fringe et Resident Evil en plus de prêter sa voix dans des jeux vidéo, dont Horizon Zero Dawn et Forbidden West, et Destiny.

Au cinéma, on a pu le voir dans les trois premiers volets de la saga John Wick. Il était d’ailleurs en pleine tournée médiatique du quatrième opus de la franchise, qui doit sortir en salle le 24 mars.

Plus de détails suivront.