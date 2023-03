Steam Deck: 10% de rabais sur la console portable de Valve

Les soldes de printemps sont arrivés sur la plateforme Steam, et Valve en profite pour souligner le premier anniversaire de sa console Steam Deck en offrant (enfin!) un rabais sur celle-ci.

En plus d’offrir une panoplie de rabais sur des jeux Windows et Mac, Steam propose un rabais de 10% sur Steam Deck, sa console portable adorée des joueurs.

Tout sur la console Steam Deck

Il y a trois modèles Steam Deck offerts. Voici les rabais:

64 Go - 499,00$ CA 449,10$ CA

- 449,10$ CA 256 Go - 659,00$ CA 593,10$ CA

- 593,10$ CA 512 Go - 819,00$ CA 737,10$ CA

Selon Valve, les jeux les plus populaires sur Steam Deck ces temps-ci sont Hogwarts Legacy, Vampires Survivors, The Witcher 3: Wild Hunt, Elden Ring et Hades.

D’autres beaux rabais

Évidemment, la vente printanière de Steam propose plein de rabais intéressants sur des jeux, qu’ils soient AAA ou indépendants. Voici quelques titres qui méritent votre attention:

Stray

39,99$ 31,99$

31,99$ NBA 2K23

79,99$ 19,99$

19,99$ It Takes Two

54,99$ 27,49$

27,49$ The Quarry

79,99$ 39,99$

39,99$ A Plague Tale: Requiem

64,99$ 42,24$

42,24$ Marvel’s Spider-Man

59,99$ 40,19$

40,19$ Outriders

52,99$ 21,19$

21,19$ Sekiro: Shadows Die Twice

79,99$ 39,99$

39,99$ 7 Days to Die

27,99$ 6,71$

Consultez la promo ici.