Essai de la montre Sense 2 de Fitbit: agréable à porter, grande autonomie, avec le suivi santé

La récente montre Sense 2 possède plusieurs qualités qui lui donnent une place plus que convenable sur le marché des montres intelligentes. Elle a un design élégant, est confortable et légère, possède un écran plus grand, une superbe autonomie de cinq jours et des capteurs cutanés pour une foule de paramètres biométriques.

Située dans le haut de gamme de la gamme Fitbit, cette montre Sense 2 à 400$ reste beaucoup plus abordable que les équivalents haut de gamme d'Apple ou de Garmin. Et il est possible de la trouver à meilleur prix en cherchant un peu. Début novembre 2022, son prix a descendu à 260$ CA.

Pour vous en donner un aperçu, la Sense 2 fait appel à des capteurs de suivi du stress avec un nouveau capteur Body Response qui suit l'activité électrodermale continue (cEDA) pour une gestion du stress tout au long de la journée, directement à partir de votre poignet.

Par rapport à la première génération lancée en 2020, cette Sense 2 est plus mince et plus légère.

En plus de la fonction cDEA, elle utilise des mesures telles que la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque et les températures de la peau et corporelle pour vous aider à mieux comprendre les moments où votre corps présente des signes potentiels de stress.

En cas de stress, la montre vous demande de réfléchir à ce que vous ressentez et vous propose des suggestions pour vous aider à vous détendre. Ses résumés hebdomadaires mettent en lumière des tendances telles que vos journées les plus stressantes et vos humeurs les plus fortes.

Cinq ou deux jours d’autonomie

La grande amélioration concerne sans aucun doute l’autonomie de la pile. Si l’affichage est réglé pour n’apparaître que sur un coup de poignet ou un touché sur l’écran, l’autonomie s’étire sur près de cinq jours. Et si vous trouvez que c’est trop long, alors vous pouvez régler l’affichage sur Permanent. Dans ce cas l’autonomie descend à deux jours – encore plus qu’une montre Apple Watch avec l’affichage sur demande.

De 0 à 100%, il ne faut que deux heures pour la recharger et une recharge de 12 minutes donne un jour d’autonomie.

Sense 2 de Fitbit ou Google Pixel Watch

Vu que les deux montres sont nées sous le même toit chez Alphabet-Google, il est intéressant de les comparer. En résumé, la Pixel Watch de Google offre un certain nombre de fonctionnalités liées au style de vie, qui ne sont pas disponibles sur ses équivalents gérés par Fitbit OS, comme la prise en charge des appels téléphoniques, l'accès à Google Play Store pour le téléchargement d'applications tierces et l’Assistant Google pour les commandes vocales de la maison intelligente. En contrepartie, cette même Pixel Watch est dépourvue de plusieurs fonctionnalités de santé offertes sur les montres Fitbit appropriées, notamment le suivi SpO2, les notifications de fréquence cardiaque élevée ou basse et les séances de respiration guidée.

L’intégration à l’écosystème d’applications mobiles de Google a permis à Fitbit d’intégrer Google Pay pour le paiement sans contact, sans téléphone et sans carte de crédit sous la main. Par contre, la fonction maison Fitbit Pay n’est possible qu’avec quelques institutions financières au pays.

En deux mots, la Sense 2 est comme les autres montres Fitbit consacrées à la santé et la remise en forme, moins certaines fonctions intelligentes.

Fitbit

Bel écran de jour comme de nuit

À l’intérieur comme à l’extérieur, la lecture des informations sur l’écran ne pose aucun souci. Il y a trois niveaux de luminosité et une option d’affichage permanent. L’écran tactile est rapide et répond bien aux contacts.

Autre amélioration: le bouton haptique de la montre de première génération a été remplacé par un bouton physique sur le côté gauche du nouveau modèle.

Naviguer dans les menus est aisé. Il suffit de balayer vers le bas (réglages rapides), vers le haut (notifications), vers la droite (activités) et vers la gauche (mesures, nombre de pas, rythme cardiaque, etc.).

Utile, le mode veille (réglages rapides) est accessible en tapant le croissant de lune. Vous pouvez créer un calendrier pour que la montre active ou désactive automatiquement le mode veille pour ne pas être dérangé.

Certaines fonctions comme l’électrocardiogramme (ECG) ne sont pas activées par défaut. Il faut ouvrir la fonction ECG sur la montre, qui fera ouvrir l’appli Fitbit sur votre appareil iPhone ou Android. Une fois les avertissements passés, on obtient un 30 secondes de mesure sur l’activité électrique du cœur.

Globalement, look pour look, le design de la Sense 2, sans être désuet, ne fera pas vraiment tourner les têtes comme la plus récente et fine Apple Watch série 8. Il faudra lui ajouter un bracelet plus élégant que le modèle d’origine en silicone qui est très confortable.

À ce propos, le remplacement du bracelet est facile, il suffit d’appuyer sur l’un des loquets pour le libérer.

Autre détail qui mérite d’être mentionné: même si dans les faits, cela importe peu pour 95% des utilisateurs, cette montre est étanche jusqu’à 50 mètres, une profondeur qui dépasse de loin beaucoup de montres sur le marché, toutes catégories confondues.

Fitbit

Appli Fitbit

Jumeler la Sense 2 avec l'application Fitbit sur mon iPhone 14 ou sur mon appareil TCL sur Android est facile, à condition qu’aucune autre montre ne s’y trouve. L’appli Fitbit ne peut gérer qu’une seule montre.

Celle-ci a toujours synchronisé mes données sans problème. Pour commencer, vous devez télécharger l'application Fitbit sur votre téléphone et vous connecter ou créer un compte. Si vous avez déjà l'application, assurez-vous qu'elle est à jour (version 3.65 ou ultérieure.

Ensuite, appuyez sur votre image de profil > Configurer un appareil > Sense 2 > Configurer, et l'application vous guidera tout au long du processus. Lors de la configuration initiale, vous avez la possibilité d'activer une foule de fonctions sur la montre, mais vous pouvez toujours modifier ces paramètres à tout moment sur l'appli Fitbit.

La montre qui coûte 400 $ (399,95 $) est disponible en trois couleurs :