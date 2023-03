Ils forment un champignon géant dans une salle de cinéma pour Super Mario Bros. Le Film

Des Québécois, fans de la franchise Super Mario, vont célébrer la sortie du film Super Mario Bros. Le Film en formant un champignon géant dans une salle de cinéma de Montréal.

C’est ce que nous explique Mathieu Portelance, qui fait partie du trio humoristique Les Piles-Poils, connu pour ses revues annuelles «SCRAM» sur YouTube. L’idée était tout simplement d’aller voir le film au cinéma, en gang, quand les amis ont réalisé que les sièges commençaient à ressembler à une forme de champignon.

«Lorsque nous étions rendus à 20-22 sièges, on a remarqué qu'une forme semblable à un champignon commençait à se former», explique Portelance. « La tête du champignon était déjà presque là. On a donc tous poussé les nouveaux venus dans le projet [à] choisir des sièges de façon stratégique afin de former un champignon. C'est une nouvelle façon de faire du “pixel art”».

Capture d'écran du plan

Et maintenant, la bande d’amis est rendue à 55 personnes, toutes passionnées du plombier de Nintendo. «On est tous des gens qui ont grandi avec les jeux de Super Mario. On est tous des gens entre 25 et 40 ans qui ont gardé le cœur jeune. Tous des gens de milieux et d’âges différents, mais qui ont une chose en commun: la passion pour Super Mario Brothers,» déclare Portelance avec fierté.

En plus de former le champignon emblématique de la franchise, les copains vont profiter de l’occasion pour se costumer, que ce soit en personnage de la franchise ou en habit de soirée. Le but de l'événement, c’est de s’amuser et retomber un peu en enfance pour quelques heures.

Courtoisie Mathieu Portelance, un gars qui aime beaucoup Super Mario Bros.

«Mes attentes sont très hautes, car en une seule bande-annonce de 2 minutes 27 secondes, le nouveau film respecte plus le jeu que l'adaptation de 1993, » explique Portelance avec optimisme. On espère que ses attentes seront comblées!

Super Mario Bros. Le Film sort en salle le 5 avril 2023.