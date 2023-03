Questlove réalisera l'adaptation «live-action» des Aristochats

Questlove va swinger avec les Aristochats!

Deadline a annoncé lundi que le réalisateur oscarisé du documentaire Summer of Soul et musicien - de son vrai nom Ahmir Khalib Thompson - Questlove va faire ses débuts de réalisateur pour un long métrage avec une adaptation du classique de Disney en «live-action».

À l'instar de Sonic, le film ou de Space Jam: nouvelle ère, l’adaptation offrira un mélange de prises de vues réelles et d'images de synthèse.

Sorti en 1970, le film Les Aristochats raconte l'histoire d'une famille de félins parisiens, qui deviennent les héritiers de l'immense fortune de leur propriétaire. Le majordome, passant en second sur le testament, décide de les kidnapper et les expédie à la campagne.

Questlove a confirmé l'information de Deadline et s'est réjoui sur Instagram. « Ils m'ont choisi pour chasser le chat », a-t-il écrit, ajoutant : « J'ai deux grands buts dans la vie : 1. Ne pas passer à côté de mes rêves & 2. Sortir de ma zone de confort ».

En plus de la réalisation, Questlove a accepté de superviser la musique du film et d'en assurer la production exécutive aux côtés de Tarik Trotter, Shawn Gee et Zarah Zohlman de Two One Five Entertainment.

Will Gluck (Pierre Lapin) et Keith Bunin (En avant) travaillent sur le scénario, et Olive Bridge, la bannière de Will, est engagée à la production.