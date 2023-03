Voyez 10 délicieuses minutes du jeu «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» [VIDÉO]

Nintendo a dévoilé, mardi matin, un extrait de 10 minutes du jeu très attendu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

C’est le producteur de la série, Eiji Aonuma, qui a tenu la manette lors d’une démonstration sur la chaîne YouTube Nintendo.

Extrait du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Dans l’extrait de jeu, on apprend comment Link peut explorer le ciel, et on découvre quelques nouvelles capacités qu’il peut utiliser pour interagir avec son environnement, dont «Fuse» pour créer de nouvelles armes, «Ascend» pour traverser des plafonds ou «Ultrahand» pour construire des objets pratiques.

C’est ainsi qu’on sait maintenant que les fameux véhicules des bandes-annonces précédentes étaient, en fait, des constructions faites à partir de l’option «Ultrahand».

Bref, on va pouvoir construire plein de véhicules, armes et objets pour explorer Hyrule sous un tout nouvel angle.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sort sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.