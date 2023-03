The Last of Us Part 1: le portage sur PC se fait démolir par les joueurs

L'arrivée du jeu The Last of Us Part 1 sur PC ne se passe pas très bien. Le portage, sorti sur Steam mardi, se fait démolir par des joueurs PC qui accusent le jeu d’être rempli de bogues impardonnables.

The Last of Us Part 1, une version retravaillée du jeu original de 2013 sortie sur PS5 l’an dernier, fait ses débuts sur PC cette semaine après un léger report. La franchise de Naughty Dog connaît un succès monstre, non seulement pour ses jeux, mais aussi pour son adaptation télé sur HBO, alors beaucoup de regards sont rivés sur le portage. Et malheureusement, ce n’est pas un lancement qui se fait en douceur.

Les évaluations sur Steam sont «plutôt négatives» au moment d'écrire ces lignes, avec plus de 7000 avis publiés sur la plateforme, en raison de nombreux bogues sur PC et sur Steam Deck.

«Crash sur crash, c’est le premier jeu pour lequel je prends la peine de mettre une évaluation, malheureusement négative. C’est infernal et inacceptable», écrit un utilisateur. «Absolument injouable», dit un autre. «The Crash of Us Part 1», rigole un autre membre Steam. On parle de crash, mais aussi de problèmes de fréquence d'images ou de textures.

Joel Last of Us on Steam Deck is SENDING me pic.twitter.com/TUq1F0zPEa — Kyle Campbell (@Levit0) March 29, 2023

Naughty Dog a partagé un communiqué sur Twitter afin de rassurer les joueurs et indiquer que le studio travaillait sur des solutions:

The Last of Us Part I PC players: we've heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you've reported.



We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2023

«Joueurs PC de The Last of Us Part 1: nous avons entendu vos préoccupations et notre équipe enquête activement sur plusieurs problèmes que vous avez signalés», peut-on lire. «Nous continuerons à vous garder au courant, mais notre équipe donne la priorité aux mises à jour et traitera les problèmes dans les prochains correctifs».

Tout n’est pas négatif, cependant. Plus de 3000 joueurs ont offert une évaluation positive au jeu sur Steam, alors l’expérience est variable d’un joueur à l’autre selon le matériel.

En attendant les mises à jour du jeu sur PC, on peut réécouter l’adaptation télé, qu’on a adorée.