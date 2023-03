La Nintendo Switch OLED The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est vraiment belle

Nintendo a dévoilé mardi une toute nouvelle édition de la console Nintendo Switch OLED, aux couleurs du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et elle est vraiment belle.

• À lire aussi: Voyez 10 délicieuses minutes du jeu «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» [VIDÉO]

• À lire aussi: Des jeux Game Boy et Game Boy Advance arrivent sur Nintendo Switch Online

Nintendo Switch — Modèle OLED - édition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La console Nintendo Switch — Modèle OLED - édition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, avec un style unique inspiré du jeu, sera lancée le 28 avril 2023. Disponible au prix de détail suggéré de 469,99 $, cette nouvelle édition est décorée d’éléments esthétiques tirés du jeu, y compris le sceau Hylien familier de la série The Legend of Zelda sur le devant de la station d’accueil.

Ce n’est pas tout: une manette Nintendo Switch Pro et un étui de transport Nintendo Switch, tous deux aux couleurs du jeu, seront disponibles individuellement le 12 mai 2023, le jour du lancement du jeu. La console et ces nouveaux accessoires légendaires ont été annoncés dans une nouvelle présentation mettant en vedette le producteur de la série, Eiji Aonuma, démontrant la nouvelle expérience de jeu du titre à venir.

Courtoisie Nintendo Manette Nintendo Switch Pro

Les précommandes de la console OLED et les deux accessoires thématiques sont offertes dès maintenant. Suffit de vérifier auprès de votre détaillant préféré.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sort le 12 mai 2023.

À VOIR AUSSI

s