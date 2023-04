Un premier hôtel imprimé en 3D au Texas

Un célèbre cabinet d'architectes, partenaire de la NASA pour concevoir des abris prévus sur la Lune et Mars, travaille sur le tout premier hôtel imprimé en 3D. On vous explique pourquoi il s'agit d'un projet d'avenir.

Une piscine à débordement, un spa avec hammam, des hébergements comptant deux à quatre chambres, une terrasse pour se relaxer... Cela pourrait être un hôtel comme les autres, à la différence près que son architecture a été conçue grâce à une technologie d'impression en trois dimensions. Direction le Texas, aux États-Unis, pour découvrir ce projet hors norme.

Dans le désert de Marfa balayé par les vents, le célèbre cabinet d'architectes Icon, qui travaille aux côtés de la NASA pour développer des abris imprimés en 3D prévus pour la Lune et Mars, s'est occupé de rénover un petit hôtel, baptisé El Cosmico, pour le transformer en un établissement pleinement ancré dans son environnement désertique.

Habitations aux formes arrondies, arches et formes paraboliques, les bâtiments couleur ocre du nouvel hôtel doivent donner l'impression qu'ils sont directement sortis de cette terre aride. C'est précisément l'une des raisons pour lesquelles on fait appel à l'impression en trois dimensions. «Le nouvel hôtel et les maisons présentent des courbes et des dômes organiques, un langage architectural primordial qui ne peut être réalisé que par impression 3D. La technologie d'ICON excelle dans la création de formes douces et de surfaces courbes, permettant de donner vie à cette vision du design», explique le cabinet d'architecture.

La 3D pour construire rapidement, de façon moins chère et plus durable

L'impression en 3D n'est pas seulement la promesse d'un esthétisme. Précédemment, le petit hôtel ne s'étendait que sur huit hectares. À terme, le complexe en comptera 24. Les réservations s'ouvriront dès cet été tandis que les premiers clients pourront séjourner dès l'année prochaine. Bref, on l'aura compris: la vitesse d'exécution de cette rénovation est un atout. La technologie d'impression en 3D autorise cette rapidité. Cet avantage avait été souligné par le projet nantais de BatiPrint3D qui était parvenu à mettre sur pied une maison neuve de 95 m2 en seulement 54 heures. Requérant moins d'énergie et de main-d'œuvre, cette technique affaiblit aussi le coût de construction. D'ailleurs, le cabinet d'architectes Icon, qui a fait de la construction par impression en 3D sa spécialité, avait fabriqué des logements pour SDF, installés au Texas.

La 3D offre enfin une solution de construction plus acceptable sur le plan environnemental. À l'image de la terre brute utilisée pour la rénovation de l'hôtel El Cosmico, ce sont davantage des matières durables qui sont utilisées lors de l'impression. On utilise d'ailleurs la quantité nécessaire de matériaux pour imprimer ce qu'il faut, ce qui réduit la proportion des déchets par rapport à une construction en béton.

Ces nombreux atouts expliquent les raisons pour lesquelles l'impression en 3D dans le secteur de la construction est promise à un bel avenir. D'après un rapport du cabinet d'analyse de Grand View Research, sa croissance annuelle est évaluée à 101,9% entre 2023 et 2030.